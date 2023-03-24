«هالة» تصنع شخصيات رمضان الشهيرة وتهدي الجميع فرحة بلا مقابل (صور) 

استطاعت هالة موسى خبيرة تصنيع الهاند ميد بالإسكندرية أن تستقبل الأيام الأولى من شهر رمضان الكريم بطريقتها الخاصة في محاولة منها لإسعاد من حولها لقدوم شهر رمضان الكريم، حيث صممت الشخصيات الرمضانية الشهيرة بأشكال مختلفة ونوعت فيها لترسم الإبتسامة وتصنع السعادة لكل من حولها وأصدقائها وجيرانها وأقاربها، ووزعت على الجميع كل ما صنعته بلا مقابل وكل ما أرادته أن تصنع السعادة للجميع في اليوم الأول من شهر رمضان الكريم.

رمضان فرحة بجد‏

الفرحة لا بد أن تكون حقيقية.. بهذه الكلمات عبرت هالة موسى، مدير رياض الأطفال بمدرسة الألسن بغرب الإسكندرية، لـ«الوطن»، وتروي: «هوايتي التي أعشقها هى صناعة الهاند ميد، وخاصة الشخصيات الكرتونية بصفة عامة والشخصيات الرمضانية بصفة خاصة بوجى وطمطم، وعم شكشك، ونمنم وجميع عرائس رمضان، فصناعتها تشعرني بناجحى فى عمل الشخصية بشكل جيد، ولا بد أن أهديها لأحد لأحصل منه على رأى وأشعر بسعادة غامرة حين أرى الفرحة فى قلوب وعيون الأطفال، حين يحصلون علي أى شخصية من هذة الشخصيات».

بكار ورشيدة والفوانيس

وواصلت قائلة: «أستمتع حين أنتهي من إحدى العرائس ومنها بكار ورشيدة أو الفوانيس وأختار على الفور من أهديها إليه، والهدية تختار صاحبها، وكلما أنتهي من عروسة أشعر بابتسامة أحد الأشخاص الذين أعرفهم وعلى الفور احدد أن تلك هديتة وأرسلها لة فورا ولا أبيع شخصيات رمضان مهما كلفتنى وكل ما اريدة فقط أن أصنع فرحة رمضان بشكل حقيقى وأن أكون إحدى صانعات السعادة، وأعلم الأطفال والكبار صناعة الهاند ميد من خلال ورش عمل وتدريب حتى يصبح من السهل على الجميع صناعة الهاند ميد، ومن يريد تعلم الأشغال اليدويه ليمارسها عمل كمصدر رزق أو كإضافة لمشروع أعلمهم دون مقابل وأفرح بذلك».