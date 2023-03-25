موعد آذان الفجر في سوهاج اليوم السبت 25-3-2023 يبحث عنه الكثيرون في ثالث أيام شهر رمضان، لمعرفة موعد الإمساك عن تناول الطعام والشراب، وبداية الصوم لليوم الجديد.

موعد آذان الفجر في سوهاج اليوم السبت 25-3-2023

وتستعرض «الوطن» موعد آذان الفجر في سوهاج اليوم السبت 25-3-2023، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

وجاء موعد آذان الفجر في سوهاج اليوم السبت 25-3-2023 ومواقيت الصلاة بمحافظة سوهاج، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة كالتالي:

وقت الإمساك: يأتي في تمام الساعة 4:09 صباحًا.

موعد أذان الفجر: يرفع في تمام الساعة 4:28 دقيقة صباحًا.

وقت الشروق: يأتي في تمام الساعة 5:53 صباحًا.

موعد أذان الظهر: يرفع في تمام الساعة 11:59 ظهرًا.

موعد أذان العصر: يرفع في تمام الساعة 3:27 عصرًا.

موعد أذان المغرب: يرفع في تمام الساعة 6:07 دقيقة صباحًا.

موعد أذان العشاء: يرفع في تمام الساعة 7:22 مساءً.

عدد ساعات الصوم اليوم الجمعة في محافظة سوهاج

كما جاء عدد ساعات الصوم اليوم الجمعة في محافظة سوهاج 24 -3 -2023 لليوم الثاني في شهر رمضان الكريم، 13 ساعة و39 دقيقة.

وأعلنت مدرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج، عن توافر معارض «أهلا رمضان» في جميع المدن والمراكز، وانتشار سيارات للبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

وفي نفس السياق، كانت أوقاف سوهاج قد أعلنت أنهت استعداداتها لاستقبال شهر رمضان الكريم، وتم تجهيز المساجد والساحات، في جميع المدن والقرى، في كل أنحاء المراكز بسوهاج، لاستقبال المصلين، لأداء الصلوات وصلاة التراويح مع صلاة العشاء.

وعقد الدكتور محمد حسني، وكيل وزارة الأوقاف في سوهاج، لقاء مع مديري الإدارات وأئمة المساجد بالمراكز للتأكد من استعداد جميع الإدارات في جميع القرى بالمركز لاستقبال شهر رمضان الكريم.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أن شهر رمضان يحتاج إلى المزيد من المتابعة والعمل والجهد المتواصل، بتجهيز المساجد كافة لاستقبال الشهر الكريم على الوجه اللائق لاستقبال المواطنين.