القبض على شخصين بتهمة الإتجار في العقاقير الطبية بالجيزة

أكّدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين، مقيمان بمحافظة الجيزة) بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الإتجار بالأقراص الدوائية المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية مُتخذان من دائرة قسم شرطة الأزبكية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما، وبحوزتهما (150 أمبولا من عقار ميداثتيك المؤثر على الحالة النفسية - 500 قرص من عقار كيميريكا المؤثر على الحالة العصبية - مبلغ مالي - هاتف محمول).

وبمواجهتهما اعترف أحدهما بحيازته للعقاقير المخدرة المضبوطة بحوزته بقصد الإتجار، والمبلغ المالي، من متحصلات نشاطه الإجرامي، وأضاف باقتصار الآخر على توصيله بالسيارة دون علمه بحيازته للمضبوطات.