وزارة الداخلية تحتفل بـ يوم المجند 2023.. عروض وبيانات عملية

نظمت الإدارة العامة لتدريب قوات الأمن بقطاع قوات الأمن احتفالاً بمناسبة يوم المجند 2023 بحضور عدد من مساعدي الوزير وقيادات وزارة الداخلية.

تفاصيل احتفالية يوم المجند 2023

وقد تضمن الاحتفال بـ يوم المجند 2023 بعض العروض والبيانات العملية في كل المهام الأمنية التي أظهرت مُجمل عمليات التدريب التي يحصل عليها المجندون وقدرتهم على استيعاب أحدث الأساليب التدريبية والكفاءة القتالية العالية التي تمكنهم من أداء المهام الموكلة إليهم بكفاءة عالية، لبث الطمأنينة في نفوس المواطنين والحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

يوم المجند 2023.. استعراض ملامح الاستراتيجية التدريبية

تضمن الاحتفال بـ يوم المجند 2023، استعراض الأهداف الاستراتيجية التي جرى تحقيقها خلال العام التدريبي الحالي في يوم المجند، وما جرى إنجازه في مجال التدريب والتأهيل، إلى جانب استعراض ملامح الاستراتيجية التدريبية المزمع تحقيقها خلال المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع طبيعة العمل الأمني والتضحيات التي يقدمها رجال الشرطة في حماية الوطن.

الداخلية تسلم شهادات التقدير للمتميزين في الرماية القتالية

واختتمت فعاليات الاحتفال بتسليم شهادات التقدير للمتميزين في الرماية القتالية ومجالات العمل الأمني المختلفة.