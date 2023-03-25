افتتحت محافظة بني سويف عددا من معارض «أهلا رمضان» في المدن والقرى الرئيسية في المحافظة، بالتعاون مع الغرفة التجارية، ضمن خطة المحافظة للتصدي لموجة غلاء الأسعار، وتوفير السلع الغذائية الأساسية كافة للمواطنين، بأسعار مخفضة، وإحكام السيطرة على منافذ بيع السلع والأسواق والرقابة على الأسعار، وخلال السطور القادمة نستعرض أماكن معرض أهلا رمضان في محافظة بني سويف 2023.

أماكن معرض أهلا رمضان في محافظة بني سويف 2023

وأعلنت محافظة بني سويف إقامة 47 معرض «أهلا رمضان» على مستوى مدن المحافظة والقرى الرئيسية، إذ تضم المعارض المواد الغذائية والسلع التموينية كافة من السكر والأرز والزيوت، واللحوم والخضروات وبيض المائدة، بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين.

أماكن معرض أهلا رمضان في محافظة بني سويف 2023

1ــ معرض أهلا رمضان قاي بمركز إهناسيا.

2ــ معرض أهلا رمضان النويرة في مركز إهناسيا.

3ــ معرض أهلا رمضان العووانة بمركز إهناسيا.

4ــ معرض أهلا رمضان ننا بمركز إهناسيا.

5ــ معرض أهلا رمضان منشأة الحاج بمركز إهناسيا.

6ــ معرض أهلا رمضان بجوار الوحدة المحلية بمدينة إهناسيا.

أماكن معرض أهلا رمضان في محافظة بني سويف 2023

1ــ معرض أهلا رمضان بشارع طراد النيل في مدينة الواسطى.

2ــ معرض أهلا رمضان بشارع سعد زغلول بمدينة الواسطى

3ــ معرض أهلا رمضان بقرية الميمون بالواسطى.

4ــ معرض أهلا رمضان بقرية اطواب بالواسطى.

5ــ معرض أهلا رمضان بقرية قمن العروس بالواسطى

6ــ معرض أهلا رمضان بقرية ميدوم بالواسطى.

7ــ معرض أهلا رمضان بقرية ابوصير الملق بالواسطى.

8 ــ معرض أهلا رمضان بقرية انفسط بالواسطى.

أماكن معرض أهلا رمضان في ببا ببني سويف 2023

1ــ معرض أهلا رمضان بشارع طراد النيل بمدينة ببا.

2ــ معرض أهلا رمضان بقرية صفط راشين.

3ــ معرض أهلا رمضان بقرية طنسا بني مالو.

4ــ معرض أهلا رمضان بقرية هليه.

5ــ معرض أهلا رمضان بقرية كوم الصعايدة.

6ــ معرض اهلا رمضان بقرية جزيرة ببا.

7ــ معرض أهلا رمضان بقرية قمبش.

8 ــ معرض اهلا رمضان بقرية سدس.

أماكن معرض اهلا رمضان في ناصر ببني سويف 2023

1ــ معرض أهلا رمضان بمدينة ناصر.

2ــ معرض أهلا رمضان بقرية بهبشين.

3ــ معرض أهلا رمضان بقرية اشمنت.

4ــ معرض اهلا رمضان بقرية بني عدي.

5ــ معرض اهلا رمضان بقرية الحمام.

6ــ معرض اهلا رمضان بقرية دنديل.

أماكن معرض اهلا رمضان في سمسطا ببني سويف 2023

1ــ معرض أهلا رمضان بشارع بورسعيد بمدينة سمسطا.

2ــ معرض أهلا رمضان بقرية بدهل.

3ــ معرض أهلا رمضان بقرية الشنطور.

4ــ معرض اهلا رمضان بقرية مازوره.

5 ــ معرض اهلا رمضان بقرية دشطوط.