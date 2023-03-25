أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في بني سويف 2023.. الأرز بـ14.5 جنيه

تشهد أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في بني سويف 2023 انخفاضا ملحوظا في ظل دعم الدولة تحت إشراف وزارة التموين ممثلة في مديرية التموين بمحافظة بني سويف، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمحافظة.

أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في بني سويف 2023

وقال المهندس وصفي عبد الله وكيل وزاره التموين بمحافظة بني سويف في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن أسعار السلع في معرض أهلا رمضان في محافظة بني سويف 2023 منخفضة بنسبة تتراوح ما بين 20% حتى 30% عن مثيلاتها في الأسواق وهي كالتالي:

- سعر كيلو الأرز المعبأ من 14.5: 18 جنيها الكيلو.

- سعر كيلو السكر المعبأ يسجل 15 جنيها الكيلو.

- سعر كيس المكرونة نصف كيلو 8 جنيهات.

ـ كيلو مكرونة بـ17جنيها.

- كيلو الدقيق الفاخر بـ17 جنيها.

- سعر زجاجة الزيت اللتر 35 جنيه الزجاجة.

أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان 2023 في بني سويف

وأضاف وكيل وزارة التموين في محافظة بني سويف في تصريح خاص لـ«الوطن» أن هناك رقابة على أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في بني سويف 2023 من خلال مفتشي التموين الموجودين في جميع معارض محافظهةبني سويف والمنافذ التي تقدم خدمات للمواطنين لتخفيضات أقل من الأسواق لدعم أهالي بني سويف بتوفير المواد الغذائية بأسعار ميسرة ومواجهة جشع التجار.

أسعار اللحوم في معرض أهلا رمضان ببني سويف

وأوضح وكيل وزارة التموين ببني سويف، أنه يتم بيع لحوم بلدية طازجة يوميا في معرض أهلا رمضان ببني سويف وأخرى مستورة، وسط إقبال شديد من المواطنين على جميع المعارض وعلى شراء المواد الغذائية واللحوم تحت إشراف وزارة التموين ومحافظة مطروح.