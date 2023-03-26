شهدت محافظة الإسماعيلية حالة طوارئ في المساجد داخل المدينة منذ بدء شهر رمضان المبارك قبل ثلاثة أيام مع استمرار أعمال التعقيم والتطهير داخل المساجد تطبيقا للإجراءات الاحترازية، ونعرض لكم موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الأحد 26-3-2023 في رابع أيام شهر رمضان المبارك لعام 1444هجريا، وفق هيئة المساحة المصرية.

موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الأحد 26-3-2023

ووفق إمساكية هيئة المساحة المصرية فإن موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الأحد 26-3-2023 بحسب التوقيت المحدد لمحافظة الإسماعيلية في تمام الساعة 04:21 علي أن تسرق الشمس اليوم الجمعة ثان أيام شهر رمضان في تمام الساعة 05:49 دقيقة.

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الأحد 26-3-2023

ووفق إمساكية شهر رمضان المبارك والصادرة عن هيئة المساحة المصرية فان مواقيت الصلاة اليوم الأحد في الإسماعيلية كالآتي

الظهر 11:57 ص.

العصر 03:26 م.

صلاة المغرب 06:05 م.

العشاء 07:24 م.

عدد ساعات الصيام اليوم الأحد 26-3-2023 في الإسماعيلية

ويؤدي المسلمون الصيام في محافظة الإسماعيلية لمدة 14 ساعة متواصلة من اذان فجر اليوم الأحد 26-3-2023 حتي اذان المغرب من نفس اليوم.