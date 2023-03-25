أحداث مسلسل الصفارة الحلقة 3 بطولة أحمد أمين في رمضان 2023

صفارة توت عنخ أمون كانت وسيلة «شفيق» للانتقال عبر الزمن، ليحقق ما فشل فيه في الماضي، فيقوده ذلك إلى مغامرة جديدة، ليصبح رجل أعمال ثريا، وتزوج من حب عمره، ليجد نفسه صاحب مجموعة شركات بدأت عليه علامات الثراء الفاحش بالإضافة إلى تغير طباعه وشكله فأصبح بدينا للغاية.

أحداث ﻣسلسل الصفارة الحلقة الثالثة

تبدأ أحداث الحلقة الثالثة بذهاب «شفيق» إلى الشركة، ليجد جميع العمال منغمسين في العمل، نظرا لكثرة الضغوطات عليهم فيمكثون في العمل لأيام طويلة دون رؤية أسرتهم.

ثم ينطلق «شفيق» إلى الاجتماع الذي عقده مع كبرى الشركات، لأخذ أحد القرارات المصيرية الخاصة بالشركة، ثم ينتقل إلى المنزل ويتجه نحو المطبخ ليجد الخادمة في انتظاره لتناوله الطعام، لتدخل زوجته وتجدهم معا لتوجه له نصيحة أن يقلل من كميات الطعام للرجوع إلى وزنه الطبيعي.

على الرغم من كثرة المال التي يمتلكه «شفيق»، إلا أنه لم يجد الحب من حب عمره أو باقي أفراد أسرته، ليقف حزينا حول ما أضاع من عمره في مع تلك الثروة، ليقرر العودة مره أخرى إلى ما قبل ذلك باستخدام الصفارة من جديد، لتتوالى العديد من الأحداث تتضح في الحلقات القادمة.

ﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل الصفارة ﺑطوﻟﺔ أحمد أمين

وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول «شفيق» الذي يعمل مرشدًا سياحيًا، ويتعرض لظروف صعبة في حياته، ولم يحالفه الحظ في أي شيء يتمناه، لذا يضطر إلى سرقة صفارة الملك «توت عنخ آمون»، لتساعده في تغيير حاضره.

مواعيد عرض مسلسل الصفارة

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، مكون من 15 حلقة، ويعرض على شاشة dmc، الساعة 7:45 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 1 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 2:15 ظهرًا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.

مسلسل الصفارة بطولة كل من أحمد امين، طه دسوقي، أنعام سالوسة، آية سماحة، ونخبة كبيرة من النجوم.