الداخلية: لا صحة لما تردد بشأن الاعتداء على مؤذن مسجد في الإسكندرية

أكدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أنه لا صحة لما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن قيام بعض الأشخاص بالتعدي على «مؤذن متطوع» وإحداث إصابته أمام أحد المساجد بالإسكندرية ما أدى لوفاته إثر خلافات حول الأذان.

مشادة كلامية وراء الواقعة

وكشفت الأجهزة الأمنية عن أنه بتاريخ 24 مارس الجاري تبلغ لقسم شرطة مينا البصل بمديرية أمن الإسكندرية وصول شخص له معلومات جنائية لأحد المستشفيات مصابا بجرح طعني في الرقبة وتوفي عقب وصوله، وتبين حدوث مشادة كلامية بينه وبين شخصين لهما معلومات جنائية، ويقيمان بدائرة القسم، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهم تطورت إلى مشاجرة قام خلالها أحدهما بالتعدي على المجني عليه باستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته التي أودت بحياته، وجرى ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما في حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق.