أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل سوق الكانتو.. موقف محرج لـ مي عز الدين

تشهد أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل سوق الكانتو، المقرر عرضها اليوم الأحد، ردة فعل رجال «طه القماش» بعد تعرضهم للضرب من رجال «الخواجة» بعدما تدخل البطلجي «علوان» لإنقاذهم من أيديهم.

ويترقب الجمهور في أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل سوق الكانتو، معرفة ما سيحدث بعد محاولة «رواية» التي تقوم بدورها مي عز الدين، بيع فساتين من باريس لعدد من الزبائن بدعوى أنها تتبع «مدام إيجيت» وهي شخصية وهمية، وتدخلت «مدام ماري» لتخبر الحاضرين بأن الفساتين كلها مسروقة،

القنوات الناقلة لمسلسل سوق الكانتو

جدير بالذكر أن مسلسل سوق الكانتو الذي يلعب فيه دور البطولة أمیر كرارة في رمضان 2023، يعرض حصريا على قناة DMC، على تردد 12092، معدل الترميز: 27500، رأسي، بينما تردد قناة DMC دراما 11449، معدل الترميز: 27500، أفقي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

مواعید عرض مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم، فتحي عبد الوهاب، ومي عز الدين، وعبد العزيز مخيون، وشيرين، ومها نصار، ومحمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.