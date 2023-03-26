نائب التنسيقية بـ«الشيوخ» يطالب بدور حقيقي لـ«القومي لذوي الإعاقة»

قال المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إنّ حقوق ذوي الإعاقة تمت معالجتها من ناحية البنية التشريعية على وضع مرضي، مشيرًا إلى أنّ مجلس الشيوخ ناقش أكثر من مرة هذا الأمر، لكن دورنا أن نلاحق الجهات المعنية والوزارات في التطبيق والأمر لا يبقى حبر على ورق، مشددًا على ضرورة تنفيذ القانون.

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

جاء ذلك على خلفية مناقشة عامة بشأن حقوق ذوي الإعاقة من خلال استيضـاح سياسـة الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة بشـأن تطبيـق المـادة رقـم 82 مـن اللائحة التنفيذية للقانون رقـم 10 لسنة 2018 بشـأن حقـوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتفعيل دور مراكز الشـباب وتوفير أماكن ملائمة لممارسة الأنشـطة الرياضية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقـة ودمجهم مع المجتمع.

وطالب النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتفعيل دور المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وأشار النائب محمد فريد خلال الجلسة العامة اليوم، إلى أن الدستور والتشريعات تكرس حقوق ذوي الإعاقة، ولدينا اهتمام سياسي وإرادة سياسية حقيقية لتطبيق ما ورد في القوانين والدستور، ولكن لدينا تحديات تتعلق بالسياسات التنفيذية وهو ما يمكن أن نطلق عليه «إعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة».

المجلس القومي لذوي الإعاقة

وقال النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «لدينا استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان والمشكلة الحقيقية تكمن في أن المجلس القومي لذوي الإعاقة لا يقوم بدوره، ولا بد من الإسراع في إصدار كروت الخدمات المتكاملة، ومواجهة كل المعوقات التي تعترض تحقيق الأهداف والسياسيات على أرض الواقع».

وشدد النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على ضرورة تفعيل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ليقوم بالمهام الموكلة إليه، وقال: «المجتمع قوي بقوة أضعف شخص فيه وذلك لن يأتي إلا بقيام هذا المجلس بدوره».