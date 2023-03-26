تحالف العمل الأهلي يطلق موائد «فرحة رمضان» لدعم الأسر الأولى بالرعاية في سوهاج

ينظم التحالف الوطني للعمل الأهلي، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، موائد «فرحة رمضان»، بعدد من مراكز محافظة سوهاج بإجمالي 2100 وجبة إفطار يوميا.

ووجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بالتنسيق بين التضامن الاجتماعي والوحدات المحلية، لتقديم كل أوجه الدعم وتذليل أي معوقات لخروج الموائد بالشكل اللائق.

موائد «فرحة رمضان»

يذكر أن موائد «فرحة رمضان» تتضمن عددا من الفعاليات منها (توعية – إفطار – حفل – مسابقات ذات هدايا قيمة)، داخل خيمة مجهزة بكل مركز من المراكز المستهدفة، إذ يجري تقديم 600 وجبة يوميا بمركز سوهاج، و250 وجبة بكل من «البلينا، والمراغة، وقرية فزارة بالمراغة، وقرية نزلة عمارة بطهطا، وجرجا، ودار السلام»، وتوصيل وجبات الطعام إلى المنازل لأصحاب الهمم، وكبار السن.