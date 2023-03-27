مع حلول شهر رمضان، تتجه أنظار المسلمين إلى معرفة موعد أذان الفجر في القليوبية الاثنين 27-3-2023 خامس أيام رمضان الكريم، وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية والتوقيت المحلي للمحافظة.

«الوطن» تستعرض موعد أذان الفجر في القليوبية الاثنين 27-3-2023 خامس أيام رمضان 1444هجريا، وفق هيئة المساحة المصرية، حيث يحرص المسلمون على أداء الصلوات في المساجد.

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم

ووفق إمساكية هيئة المساحة المصرية فإن موعد أذان الفجر في القليوبية الاثنين 27-3-2023 خامس أيام رمضان يحل الساعة 4:23 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بنها، على أن يحل موعد صلاة المغرب والإفطار الساعة 06:10 مساءً.

مواعيد الصلاة في القليوبية اليوم

ووفق إمساكية رمضان موعد أذان الفجر في القليوبية الاثنين 27-3-2023 خامس ايام رمضان تكون مدة ساعات الصوم 14 ساعة و7 دقائق فيما تكون مواقيت الصلاة اليوم كالتالي:

السحور 2:03 صباحا.

إمساك 4:03 صباحا.

الفجر 4:23 صباحا.

الشروق 5:51 صباحا.

الظهر 12:00 ظهرا.

العصر 3:30 مساء.

صلاة المغرب 6:10 مساء.

العشاء 7:28 مساء.

أما مدة ساعات الصوم فتصل إلى 14 ساعة و7 دقائق.