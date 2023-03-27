جهود أمنية مكثفة لكشف غموض العثور على طفلة رضيعة مع متسولة في بنها

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها لكشف غموض واقعة العثور على طفلة رضيعة، لا يتجاوز عمرها 9 أشهر، ملقاة في الشارع بمنطقة وسط مدينة بنها بصحبة فتاة مجهولة الهوية تبلغ من العمر 16 عامان وتبدو عليها علامات الإعياء والاضطراب النفسي، وتقوم بإلقاء لبن الطفلة الخاصة بالرضاعة، حيث جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وكلفت أجهزة البحث الجنائي بكشف غموض الواقعة.

تحريات العثور على رضيعة مع متسولة ببنها

وكشفت التحريات الأولية في الواقعة، أنه وقت الإفطار أمس في مدينة بنها لوحظ وجود تجمع بالشارع، ووجود طفلة رضيعة ملقاة، وعليها آثار إهمال وحالتها الصحية غير مستقرة، وبجوارها عبوة لبن أطفال مرحلة ثانية، وكذلك فتاة مجهولة الهوية تبلغ من العمر 16 عاما ممتنعة عن الحديث وعليها آثار انهيار نفسي وبدني.

تسليم الطفلة لإحدى السيدات

وأُخطرت شرطة النجدة، والتي قامت بدورها بتسليم الطفلة والفتاة مجهولة الهوية لقسم أول بنها باصطحاب المواطنين وعدد من شهود العيان، وتم تسليم الطفلة الرضيعة مؤقتا لإحدى السيدات لرعايتها خلال فترة المساء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، وعرضها على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الطفلة والفتاة برفقتها.

وناشد المواطنون بصحبة الطفلة والفتاة أسرتهما بسرعة الحضور لاستلامهما، بدلا من إيداع الرضيعة بأحد دور الرعاية.