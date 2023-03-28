«الداخلية» تأذن لـ 42 مواطنا ومواطنة بالحصول على جنسيات أخرى

أذنت وزارة الداخلية لـ 42 مواطنا ومواطنة من مختلف المحافظات بالتجنس بجنسيات دول أجنبية أخرى، منهم 21 مواطنا ومواطنة مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، و21 مواطنا ومواطنة آخرين دون الاحتفاظ بـ«الجنسية».

الوقائع المصرية تنشر قرارين بالموافقة على التجنيس

ونشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم قرار وزارة الداخلية بشأن الإذن بـ«التجنيس» للمواطنين.

وزير الداخلية فوض مساعده في اختصاصاته بقانون الجنسية المصرية

يأتي ذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.