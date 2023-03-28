الأحجار الكريمة تتصدر الصناعة.. البيع بالجرام والسعر بآلاف الجنيهات

قطع كبيرة بألوان الطبيعة الزاهية تملأ محلات حارة الصالحية بالحسين، ويطلق عليها أحجار كريمة ارتبطت بأفكار ومعتقدات قديمة توارثتها الأجيال عبر الزمن، ومنها قدرتها على سحب الطاقة السلبية من الإنسان، لكن المؤكد أنها تخضع لأبحاث بشأن استخدامها فى علاج الأمراض، أما الزبائن والتجار فيبحثون عنها لاستخدامها فى صناعة السبح والإكسسوارات.

«لا يمكن حصر أنواع الأحجار»، يقولها عصام رشاد، صاحب محل للأحجار الكريمة فى حارة الصالحية، مستعرضاً بعض الأنواع: «حجر كريم كوارتز ذو اللون الوردى، ويقال إنه يستخدم فى سحب الطاقة السلبية من جسم الإنسان وتحويلها إلى إيجابية، ويستخدم فى المجال الطبى لعلاج أجزاء من جسم الإنسان، ويبلغ سعر الجرام 5 جنيهات، أما الفيروز السيناوى، فهو أعلى فيروز فى العالم، ويأتى من سيناء فى شكل صرر كمادة خام أولية وأصلية، يتم تقسيمها وتحويلها لسبح وإكسسوارات، ويعتقد الناس أنه يحمى صاحبه من الحسد، ويبلغ ثمن الجرام 150 جنيهاً، بشكل عام الأحجار الكريمة ليس لها عدد، منها الغالى والرخيص، وليس شرطاً أن يصنع منها سبح، فمن الممكن استخدامها كفصوص للخواتم والدلايات». حجر العقيق اليمنى أو السليمانى، هو الأكثر توافراً فى الأسواق والمحلات المصرية، بحسب «ناصر»، ويستورد من اليمن وسعر الجرام 50 جنيهاً، ويرجع سبب شهرته إلى ذكره فى القرآن الكريم، ويستخدم بكثرة فى صناعة السبح، أما حجر اليسر أو المرجان الأسود من أجمل القطع المستخدمة فى الإكسسوارات، وسعر الجرام 30 جنيهاً، ويزداد الإقبال على شراء الكهرمان الذى يستورد من روسيا وسعر الجرام 100 جنيه، ويستخدم فى صناعة الحلى والسبح، أما المرجان التونسى فهو أعلى مرجان فى العالم، ويباع بـ 200 جنيه كحد أدنى للجرام. تمر الأحجار الكريمة بعدة مراحل حتى تصبح صالحة لصناعة السبح، بداية من التقطيع فى الخراطة، وتحويلها لأجزاء صغيرة فى حجم «البلية»، لتشكيلها إلى سبح وإكسسوارات، إلا أن البعض يفضل شراء الأحجار فى صورتها الأولية، لتصميم مجوهرات وفقاً للذوق الشخصى، وهو أمر معتاد فى هذا المجال.

ويلفت شريف حسن، 62 عاماً، صاحب محل أحجار كريمة، إلى أن هناك أنواعاً لا تستخدم فى صناعة السبح، مثل الألماس، ويأتى من جنوب أفريقيا ويتم تصنيعه فى بلجيكا، ويحتوى الجرام الواحد على 5 قراريط ويصل سعره إلى ملايين الجنيهات، وكلما كبر حجمه زاد وزنه ودرجة نقائه وصفائه، ويستخدم فقط فى صناعة الخواتم والدلايات، وكذلك الزمرد ويأتى من تشيلى، ويتميز بلونه الأخضر، ويرتفع سعره بشكل كبير.