رئيس غرفة الحرف اليدوية: اهتمام الرئيس السيسي بالأيدي العاملة فتح نافذة لتسويق السبح

رغم تطور صناعة السبح، لكنها تحتاج إلى توسيع نطاق صادراتها، وتشجيع الشباب على العمل فيها، وإيجاد أفكار جديدة تخلق روحاً تنافسية، وعوامل أخرى طرحها حمادة العادلى، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحرف اليدوية، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، فى حواره لـ«الوطن»، ملقياً الضوء على صناعة السبح والمساعدات التى تقدمها الدولة من أجل النهوض بها، ومقترحات للعمل عليها، لزيادة الناتج المحلى.

«العادلى»: التصدير يدر دخلاً على مصر.. والسعودية والإمارات الأكثر إقبالاً

كيف تدعم الدولة تسويق منتجات السبح والأحجار الكريمة؟

- تقدم الدولة مساعدات مستمرة، من خلال إنشاء المعارض الخارجية مثل معرض برلين بألمانيا ولندن بإنجلترا وأخرى فى فرنسا، ما فتح المجال أمام العاملين فى هذه الصناعة لإنتاج كميات أكبر من السبح بأشكال متنوعة، وأيضاً توجد معارض محلية فى مختلف محافظات مصر والمنصات مثل منصة «أيادى مصر»، التى تعمل على تسويق السبح والمنتجات اليدوية بأنواعها للمصريين والسائحين العرب والأجانب.

ما المعارض المتخصصة فى تسويق السبح داخل مصر؟

- هناك عدة معارض متخصصة فى تسويق المنتجات اليدوية، منها السبح والأحجار الكريمة، مثل معرض «تراثنا»، وهو عبارة عن 5 دورات، واحدة تقام فى مدينة نصر بقاعة الصندوق، و4 معارض فى أرض المعارض بمنطقة التجمع الخامس، وتنعقد فى شهر أكتوبر من كل عام، أما معرض «ديارنا» فيُقام فى التجمع الخامس والأقصر ومارينا والإسكندرية، وينعقد كل 3 أشهر.

كيف أثر اهتمام الرئيس بالحرف اليدوية على صناعة السبح؟

- يولى الرئيس عبدالفتاح السيسى اهتماماً كبيراً بالمعارض التى تركز على تسويق المنتجات اليدوية، وشهد 3 دورات ماضية من عام 2019 حتى عام 2022، وقدم دعماً كبيراً لأصحاب هذه الحرف، ما فتح نافذة جديدة لتسويق السبح والأحجار الكريمة، وزاد حجم الإقبال على هذا القطاع.

هل يمكن أن تختفى صناعة السبح اليدوية وتحل محلها الرقمية؟

- لا يمكن أن تندثر صناعة السبح اليدوية والأحجار الكريمة، لأن لها رصيداً كبيراً لدى المصريين والأجانب، كما أنها تتبع شعبة صناعة الحلى وتلقى دعماً مستمراً، وهى حرفة متوارثة ومطلوبة طوال الوقت.

هل تشكل السبح مصدر دخل للدولة المصرية؟ ولماذا؟

- نعم، تشكل السبح مصدر دخل أساسى لمصر، لأنها من الصناعات التى يتم تصديرها للخارج، خاصة الدول العربية التى تستحوذ على جزء كبير من الإنتاج المصرى، مثل السعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عمان.

كيف نُشجع الشباب على العمل فى صناعة السبح اليدوية؟

- تعديل القوانين، وإنشاء مدارس متخصصة فى الحرف اليدوية مثل المدارس الفنية، حتى يحترف الشباب مجال صناعة السبح وغيرها من المجالات الأخرى، ويوظف إبداعاته بشكل جيد.

مشكلات الصناعة

هناك عدة مشكلات تواجه صناعة السبح، منها صعوبة الحصول على المواد الخام، نظراً للظروف الاقتصادية العالمية، وبشكل عام يمكن القول إن صناعة السبح فى مصر متطورة جداً، وتحتاج إلى توسيع دائرة صادراتها.