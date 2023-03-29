وفاة المخرج المسرحي نبيل منيب

أعلن الفنان محمد نبيل منيب، عن وفاة والده المخرج المسرحي نبيل منيب، إذ كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «انتقل إلى رحمة الله والدي -الدكتور نبيل منيب- المخرج المسرحي وأستاذ التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية، إنا لله وإنا إليه راجعون».

محطات في حياة المخرج نبيل منيب

نبيل منيب مخرج وممثل، وأستاذ تمثيل وإخراج أكاديمي في المعهد العالي للفنون المسرحية، ومن أعماله الإخراجية مسرحية «قريب وغريب» عام 2005.

كما قدم المخرج محمد نبيل، مسرحية «حاول تفهم يا ذكي» عام 1979، وجواز بالكومبيوتر، كما شارك ممثلًا في عدد من الأعمال منها مسلسل «لا تطفئ الشمس»، ومسلسل «العودة إلى المنفى».

تجارب محمد نبيل

وقدم نجله محمد نبيل عدد من التجارب التمثيلية أخرهم مشاركته في مسلسل «عائلة الحاج نعمان» الجزء الثاني لعام 2018، ومسلسل «ولاد تسعة» عام 1017، ومسلسل «الخروج» عام 2016، ومسلسل «يونس ولد فضة» عام 2016 .