السيسي يُصدق على انضمام مصر لبنك التنمية التابع لتجمع البريكس

صدَّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قرار جمهوري جديد بشان الموافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع «البريكس» ووثيقة انضمام مصر إلى البنك.

كان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 يناير الماضي.

تجمع البريكس

ويعتبر «البريكس» من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، ويمثل نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي، ويضم الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا.