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السيسي يُصدق على انضمام مصر لبنك التنمية التابع لتجمع البريكس

كتب:

محمد مجدي
09:26 ص | الخميس 30 مارس 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

صدَّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قرار جمهوري جديد بشان الموافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع «البريكس» ووثيقة انضمام مصر إلى البنك.

كان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 يناير الماضي.

تجمع البريكس

ويعتبر «البريكس» من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، ويمثل نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي، ويضم الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.