المحامية مها أبو بكر عن انضمامها للحوار الوطني: «حب مصر يجمعنا كلنا»

قالت المحامية مها أبو بكر، المتخصصة في شؤون الأسرة، عن انضمامها للحوار الوطني، إن اللحظات الدقيقة من عمر الوطن، ولابد من اجتماع كل الجمعية الوطنية عليها، وهذه ليست المرة الأولى التي تكون مصر في احتياج لأبنائها ويلبوا النداء، ويكونوا جميعا يد واحدة.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه قد تختلف الرؤى ووجهات النظر، لكن لا خلاف في مصلحة وحب الوطن: «على الرغم من اختلافنا في الآراء، إلا أن حب مصر يجمعنا كلنا».

مها أبو بكر: يجب على الجميع التكاتف لمصلحة الوطن

وتابعت، أنه لا يخفي على أحد الآن وجود أزمة اقتصادية بخلاف الأزمة الروسية الأوكرانية، التي ألقت بظلالها على العالم أجمع، ومصر بشكل خاص، إذ طالت تبعات هذه الأزمة الاقتصادية جميع فئات المجتمع، وفي هذه اللحظة يجب أن يتكاتف الجميع ويكون حاضرا من أجل مصلحة الوطن.

ملف تطوير البنية التشريعية للمرأة والطفل

وأوضحت أن من أهم الملفات التي ستوليها اهتماما خلال جلسات الحوار الوطني، هو تطوير البنية التشريعية للمرأة والطفل، وكذلك البيئة الحاضنة للقانون، ليس مجرد تشريع قانون فقط، لكن أيضا بحث آليات تنفيذه والمعوقات التي قد تواجهه.

واستكملت أن هذا الملف يشمل أيضًا البيئة المحيطة بالقانون، منها الملفات: «الاقتصادية، التوعوية، الثقافية بما يشمله من فن وإعلام، دور العبادة والتربية والتعليم»، أي المجتمع بكل تفاصيله.

وأكدت المحامية المتخصصة في شؤون الأسرة، أن الحوار الوطني خطوة بناءة، ومصر في احتياج لها: «البلد دي بتاعتنا كلنا، ومصر كبيرة قيمتها تتمثل في حضارتها واختلاف الآراء فيها»، مضيفة أن الحوار الوطني خطوة على الطريق الصحيح تثمنا للخروج من النفق المظلم.

أعلن الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أنّه في إطار حرص مجلس أمناء الحوار الوطني على مشاركة كل أطياف المجتمع المصري ورموزها وقياداتها بمختلف المجالات في الحوار، عقدت لقاءات تشاورية بين المنسق العام للحوار ورئيس الأمانة الفنية المستشار محمود فوزي، مع مجموعات من هؤلاء الرموز والقيادات.

وعقب مناقشات طويلة وبناءة دارت في تلك اللقاءات، تلقى مجلس أمناء الحوار من الحضور عدة قوائم للمشاركة في اللجان المتخصصة للحوار، تضم مجموعات كبيرة من القيادات والرموز السياسية والفكرية والحقوقية والفنية، الذين ينتمون لمختلف مدارس الفكر والعمل في مصر، ومنهم الفنان أحمد عبد العزيز، الكاتب والمفكر نبيل عبد الفتاح، الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال، وآخرين.