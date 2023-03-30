«رسالة الإمام» «كسب القلوب أوْلى».. المسلسل يواصل تسليط الضوء على أخلاق «الشافعي» ومحبته لأهل مصر (ملف خاص)

يواصل مسلسل «رسالة الإمام» الانتصار لقيم الخير والحق والجمال التى دافع عنها الإمام محمد بن إدريس الشافعى، فسلطت الحلقات الضوء على معانى المحبة التى حملها الإمام وحاول نقلها إلى الناس، حتى إلى خصومه أو من ناظروه، فلم يحقد عليهم ولم يغضب ضدهم، ولم ينتصر لغلبة، وقال قوله الشهير: «لا تحاول الانتصار فى كل الخلافات.. فأحياناً كسب القلوب أولى من كسب المواقف».

ومن بين كل ما أحب «الشافعى»، كان حبه لمصر وأهلها مميزاً وفريداً، وظهر هذا الحب منذ اللحظة الأولى من قدومه إلى مصر، والتى كتب فيها شعره عن أقرب البلاد إلى قلبه، مروراً بحياته وسط أهلها وتنقله بين ربوعها جنوباً وشمالاً، وشرقاً وغرباً.

النيل، واللغة، والعلم، وديار آل بيت رسول الله، والأراضى الخضراء المزروعة بالخير، وكسوة الكعبة الشريفة التى صنعها المصريون بمهارة ودقة لقرون متتالية، كلها أشياء وقع «الشافعى» فى حبها، حتى وجد فى مصر مستقراً كان يبحث عنه فى رحلاته الطويلة بين شبه الجزيرة العربية والشام والعراق.