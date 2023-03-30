دعاء فجر الجمعة الثانية من رمضان 2023.. «اللهم اجعل سعينا فيه مشكورا»

دعاء فجر الجمعة الثانية من رمضان 2023، من الأدعية، التي يبحث عنها المسلمون لترديدها؛ إذ يحرصون على التقرب إلى الله في شهر رمضان المبارك بالأعمال الصالحة ومنها الدعاء والابتهال لما له من مكانة خاصة في نفوس المسلمين فهو الشهر الذي أُنزل فيه القرآن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولله فيه عتقاء من النار، لذلك يستغل المسلمون كل دقيقة في هذا الشهر للتقرب إلى الله.

دعاء فجر الجمعة الثانية من رمضان 2023

ويستعرض التقرير التالي ما يمكن تسميته بـ دعاء فجر الجمعة الثانية من رمضان 2023، علما بأن المسلم يدعو ربه في أي وقت بما يشاء من خير الدنيا والآخرة، كما تختلف صيغة الدعاء في شهر رمضان المبارك من شخص إلى آخر، ولا توجد صيغة معينة يجب الالتزام بها في دعاء الليلة الرابعة من شهر رمضان.

الجمعة الثانية من رمضان 2023

وبعض الأدعية التي يمكن الاستعانة بها لتكون دعاء فجر الجمعة الثانية من رمضان 2023 على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

ربي يسر لنا الخير في الجمعة الثانية من رمضان المبارك، واجعلنا يا رب العالمين من الذين يستمعون قول الأئمة الصالحين والفقهاء المسلمين فيتبعون أحسنه يا رب العالمين.

اللهم يا كريم، اجعلني في هذا اليوم من عبادك الراشدين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ربي أكرمني بكل سعادة تملأ قلبي وتثلج صدري وتسعدني في الحياة الدنيا والآخرة.

اللهم تقبل صلاتنا وقيامنا وسائر أعمالنا وأنت الكريم يا رب العالمين، اللهم تقبل منا صلاة التراويح وكل عمل صالح نقوم به خالصًا لوجهك الكريم يا كريم.

أدعية الجمعة الثانية من رمضان 2023

كما يمكن ترديد دعاء الجمعة الثانية من رمضان 2023، بالصيغ التالية:

اللهم نسألك في الجمعة الثانية من رمضان الكريم أن ترحم موتانا وموتى المسلمين، وأن تفرج عنا وعن المسلمين ما أهمنا وما أغمنا، ربنا ارحم موتانا واغفر لهم ذنوبهم واجعلهم من سكان الجنان يا رب العالمين.

اللهم لا تؤاخذنا فيه بالعثرات، وأقلنا فيه من الخطايا والهفوات، ولا تجعلنا فيه غرضا للبلايا والآفات، اللهم وفر فيه حظنا من البركات، وسهل سبيلنا إلى الخيرات، ولا تحرمنا قبول الحسنات، وافتح لنا فيه أبواب جنانك، وأغلق عنّا فيه أبواب نيرانك، ووفقنا فيه لتلاوة قرآنك.

اللهم اجعل سعينا فيه مشكورا، وذنبنا فيه مغفورا، وعملنا فيه مقبولا، وعيبنا فيه مستورا، وارزقننا فيه فضل ليلة القدر، وأبدل حالنا من العسر إلى اليسر، اللهم غشّنا فيه بالرحمة، وارزقنا التوفيق والعصمة، وطهر قلوبنا يا من لا يشغله إلحاح الملحّين.