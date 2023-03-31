لوحة موقعة من الرئيس الأوكراني في مزاد أمريكي بعد كرة البيسبول

تتواصل تداعيات الأزمة الأوكرانية المستمرة منذ 24 فبراير من العام الماضي 2022، ليس فقط على الشعب الأوكراني، لكن على المستوى العالمي، فيما يبحث القادة والمشاهير في «كييف»، عن أي متنفس سواء من خلال بيع جوائز وغيرها من الأمور، لمساعدة الشعب على مواجهة الأزمة، وكان آخر هذه الأمور، مزادا عقد في الولايات المتحدة الأمريكية، لبيع لوحة موقعة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

أعلن دار مزادات «آر آر»، أن لوحة أصلية مقاسها «101.5X61 سنتيمترا» للرسام الأمريكي أوليج جونز، بتوقيع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ستباع في مزاد، مقابل 100 ألف دولار على الأقل.

صورة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على خلفية علم بلاده

ووقعت اللوحة الموقعة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، باللغة الإنجليزية بعبارة: «زيلينسكي، المجد لأوكرانيا»، كما تم توقيعها من الرسام، كما أظهرت اللوحة، صورة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على خلفية علم بلاده الأزرق والأصفر، وعدة نجوم بارزة في الجزء العلوي الأيسر تشكل قلبا حول شوكة ثلاثية ذهبية من شعار النبالة الخاص بالأمة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقالت دار مزادات «آر آر»، إن عائدات اللوحة ستفيد مؤسسة «ديمترو كاسيانينكو» الدولية الخيرية، تتخذ من العاصمة الأوكرانية «كييف» مقرها لها عبر «قوة الحلم» بالولايات المتحدة، مشيرة إلى استخدام العائدات في شراء المعدات والأدوات الطبية والأدوية للشعب الأوكراني.

دار «آر آر»: زيلينسكي أخذ الوقت الكافي للتوقيع على اللوحة

ومن المقرر انتهاء المزاد على اللوحة في 12 أبريل المقبل، فيما أوضح نائب الرئيس التنفيذي لدار «آر آر»، بوبي ليفينجستون، أن الرئيس الأوكراني فولدويمير زيلينسكي أخذ الوقت الكافي للتوقيع على اللوحة وسط الضغط الهائل الذي تواجهه بلاده

وفي 12 مايو 2022، أعلن دار مزادات «آر آر»، بيع كرة بيسبول موقعة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مزاد بأكثر من 50 ألف دولار، خصص جزء منها لتقديم مساعدات إنسانية للأوكرانيين النازحين.