قبائل جنوب سيناء تنعى «أزهري» من قبيلة الحويطات توفي أثناء أداء العمرة

نعت قبائل جنوب سيناء، الشيخ محمد عيد ابن قبيلة الحويطات بجنوب سيناء، والذي توفي في مكة المكرمة أثناء أداء مناسك العمرة.

وقال الشيخ سليمان عطيوي، عضو مجلس النواب بجنوب سيناء، وابن قبيلة المزينة، إن المحافظة ومصر فقدت عالما من علماء الأزهر الشريف، في إشارة إلى رحيل ابن قبيلة الحويطات الراحل محمد عيد.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن العالم الجليل يعد من رموز المحافظة الدينية وكان أحد المشاركين في المحافل المحلية والدولية الخاصة بسيناء لأنه يتمتع لحسن الخلق وحلاوة الحديث.

حسن الخاتمة

وأكد سليمان عطيوي أن قبائل سيناء بالكامل وجميع القبائل حزينة على رحيل الشيخ محمد عيد الحويطي، ولكن حسن الخاتمة هي التي ألهمت الجميع الصبر، حيث لقي الشيخ ربه وهو صائما أثناء تأدية العمرة ليلة أمس، مشيرا إلى أنه سيتم دفنه في البقيع بجوار صحابة رسول الله.

وأوضح أن الرحل من أبناء مدينة رأس سدر ويقيم في مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وستتم مراسم العزاء اليوم الجمعة في مسقط رأسه بمدينة رأس سدر، بالإضافة إلى إقامة عزاء بمقر سكنه بمدينة بلبيس.

محافظ جنوب سيناء.

في نفس السياق، قدم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، التعازي لقبائل جنوب سيناء ولأسرة الشيخ محمد عيد الذي وافته المنية في الأراضي السعودية خلال تأدية عمرة شهر رمضان المبارك.

وقال فريج أبو سالم، شيخ قبيلة الحويطات، إن الشيخ الراحل كان رمزا من رموز القبيلة وواجهة مشرفة للجميع، حيث كان إماما وخطيبا فصيح اللسان حلو الخلق، وشارك في جلسات عرفية لحل المشاكل بين القبائل.

يذكر أن الشيخ الراحل محمد عيد الحويطي من مواليد مدينة رأس سدر بجنوب سيناء يونيو 1963، وخريج الأزهر الشريف، وعمل إماما لمسجد النور بالعباسية.