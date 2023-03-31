الحزن يسيطر على أهالي بهجورة بنجع حمادي لوفاة شاب أثناء عمله في الغربة

سيطرت حالة من الحزن الشديد على أهالي قرية بهجورة في نجع حمادي، لوفاة شاب يدعى حسام أحمد محمود، يبلغ من العمر نحو 33 عاما، إثر أزمة قلبية أثناء عمله في السباكة بأحد العقارات في السعودية.

وصول جثمان الشاب لمسقط رأسه

وينتظر أهالي القرية إنهاء الإجراءات ووصول جثمان الفقيد إلى مسقط رأسه في نجع حمادي شمال محافظة قنا، تمهيدا لدفنه في مقابر العائلة.

وقال أحمد عز الدين، أحد أبناء قرية بهجورة، وصديق الراحل، إن خبر وفاة «حسام» كان كالصاعقة علينا جميعا لما يتمتع به من خلق طيب بين أهالي القرية وكل من تعامل معه، لافتا أن أسرته هنا في حالة صعبة بسبب فراق ابنهم.

أزمة قلبية أثناء العمل

وتابع في تصريحاته لـ«الوطن»، أن الشاب سافر منذ شهور إلى المملكة العربية السعودية للعمل مع شقيقه في أعمال السباكة، وأثناء عمله في أحد العقارات أصيب «حسام» بنوبة قلبية وتوفي قبل وصوله المستشفى، ليصبح شهيد الغربة ولقمة العيش.

وأشار إلى أن أهالي القرية وخاصة الأصدقاء والمقربين في حالة حزن شديد لوفاة هذا الشاب في الغربة بأزمة قلبية.