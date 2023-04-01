حصاد الجامع الأزهر في أول أسبوع من رمضان.. وجبات ودروس وتراويح

نجحت إدارة الجامع الأزهر خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم في تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الدينية والثقافية، وذلك في إطار الخطة الدعوية المعتمدة من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر التي تهدف إلى نشر الإسلام بمفهومه الصحيح.

الأزهر خلال أول أسبوع من رمضان

حيث شهدت ساحة الجامع الأزهر خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان 27 درسا وملتقى دعويا، 12 منهم لوعاظ وواعظات مجمع البحوث الإسلامية، وذلك يوميا عقب صلاة الظهر، و6 ملتقيات عقب صلاة العصر، حاضر فيها أعضاء لجنة الفتوى الرئيسة، وأعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

كما أطلقت إدارة الجامع مبادرة إفطار الطلاب الوافدين يوميًّا في رحاب الجامع الأزهر، هي الأبرز من بين الفعاليات الرمضانية، حيث نجحت إدارة الجامع في توزيع 29 ألف وجبة كاملة على طلاب الأزهر الوافدين، بواقع ما يزيد على 4 آلاف وجبة إفطار يوميًّا، بحضور يومي لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف وقيادات الجامع الأزهر

إقبال المصليون

كما شهد الجامع الأزهر ، إقبالا كبيرا من المصلين المصريين والوافدين، الذين حرصوا على أداء الفرائض اليومية، خصوصًا صلاتي العشاء والتراويح بالقراءات العشر، والتي كانت فيها أروقة الجامع الأزهر كاملة العدد بآلاف المصلين من مختلف دول العالم، حيث تؤدى صلاة التراويح هذا العام بواقع (20) ركعة يوميًّا، يؤديها (12) قارئًا.