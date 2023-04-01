ضبط حشيش مع 3 تجار مخدرات في البساتين والمعصرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية حال تواجده بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,700 كيلو جرام، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي والهاتف للاتصال بعملائه.

وتّم ضبط 3 أشخاص حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة المعصرة وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,100 كيلو جرام، 4 قطع أسلحة بيضاء، 3 هواتف محمولة – مبلغ مالي) وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار.