أسعار السمك اليوم السبت 1-4-2023 في الأسواق.. البلطي بـ59 جنيها

قال أحمد مرعي، عضو شعبة الأسماك بالغرفة التجارية، إنّ أسعار السمك اليوم السبت 1-4-2023 في الأسواق المصرية للجملة تشهد استقرارًا ملحوظًا منذ بداية شهر رمضان المبارك والسبب في ذلك توافر كل أنواع الأسماك في الأسواق.

وأضاف «مرعي» في تصريحات لـ«الوطن» أنّ الفترة الحالية ستشهد وفرة في إنتاج كل أنواع الأسماك نظرا لبدء فصل الربيع إذ إنّ من المتعارف عليه أن دفء المياه في الربيع يزيد كميات الأسماك، كما أن هناك العديد من المواطنين يفضلون تناول الأسماك الطازجة عن المجمدة.

أسعار السمك البلطي

بدوره، أوضح أحمد سالم عضو شعبة الأسماك في الغرفة التجارية، أنَّ أسعار السمك اليوم السبت 1-4-2023 في الأسواق والمحلات جاءت كالتالي:

- يتراوح سعر البلطي بين 59 و68 جنيهًا.

- فيليه بلطي بين 30 و170 جنيهًا.

-مكرونة سويسي بين 70 و110 جنيهات.

- يتراوح سعر الكابوريا بين 23 و85 جنيهًا.

أسعار سمك البوري

- يتراوح سعر الجمبري بين 170 و260 جنيهًا.

- السبيط بين 110 و230 جنيهًا.

- البوري بين 40 و80 جنيهًا.

- الكاليماري بين 120 و 220 جنيهًا.

أسعار الأسماك في مصر

- يتراوح سعر السردين بين 36 و66 جنيهًا.

- قشر بياض بين 80 و100 جنيه.

- الدنيس بين 100 و160 حنيهًا.

- المرجان بين 28 و60 جنيهًا.

الثعابين بين 50 و250 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة في مصر

- يتراوح سعر البلطي بين 43 و45 جنيها.

- البلطي الأسواني بين 20 و 45 جنيها.

- الفيليه البلطي المجمد بين 70 و100 جنيه.

- قشر بياض بين 85 و100 جنيه.

- السبيط بين 110 و210 جنيهات.

- المكرونة المجمدة بين 35 و40 جنيها.

- يتراوح سعر البوري بين 40 و58 جنيها.

- يبلغ سعر السردين المجمد 70 جنيها.