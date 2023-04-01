وزير الأوقاف يزور أحمد عمر هاشم ويطمئن محبيه على صحته

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه زار الدكتور أحمد عمر هاشم داخل المستشفى من أجل الاطمئنان على حالته الصحية، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال سفره إلى الجزائر من أجل حضور دورس دينية هناك، لكن عقب تعبه لجأ الطيار إلى الهبوط الاضطراري في مالطا، وأمر الرئيسي عبدالفتاح السيسي بعودته إلى مصر على متن طائرة خاصة.

وزير الأوقاف يزور الدكتور أحمد عمر هاشم

وأضاف «جمعة» في بيان له، أن الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بخير وطمأن محبيه على صحته، كما دعا له أن يشفيه الله، موجها الشكر للرئيس السيسي على دعمه للشيخ أحمد عمر هاشم ووقفته الكريمة معه.

الدكتور أحمد عمر هاشم

وكتب وزير الأوقاف: «شرفت الآن بزيارة أستاذنا الأستاذ الدكتور المحدث أحمد عمر هاشم، وأطمئن كل محبيه أنه بخير ويتماثل جيدًا للشفاء، نسأل الله عز وجل أن يتم عليه نعمة الشفاء العاجل، وأن يحفظه للأمة عالمًا ومحدثًا، كما نسأل الله العلي العظيم أن يجزي الرئيس عن وقفته الكريمة معه كل خير».