الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شخصا ويمدد اعتقال 6 آخرين من القدس المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مواطنا من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

وأفادت مراسلتنا أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن نواف السلايمة عقب اقتحام منزله في بلدة سلوان.

وفي سياق متصل، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن سلطات الاحتلال مددت اعتقال 6 شبان من مدينة القدس.

سلطات الاحتلال مددت اعتقال 6 شبان من مدينة القدس

ومددت سلطات الاحتلال اعتقال الشبان محمد بكري، ومحمود شاويش، وأحمد أبو غزالة، وعلاء معطان، وعبد العزيز معطان، حتى يوم الاثنين المقبل، فيما مددت اعتقال الشاب علاء البكري حتى يوم غد الأحد وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

على جانب آخر، أفرجت سلطات الاحتلال عن الطفل المقدسي بلال سواحرة شرط الإبعاد عن البلدة القديمة ثلاثة أسابيع وكفالة 500 شيقل، بالإضافة إلى كفالة خطيّة، كما أفرجت عن الشاب المقدسي محمد جهاد أبو كف شرط الحبس المنزلي وكفالة مالية 1000 شيقل، إلى جانب منعه من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي.