تفاصيل جريمة البدرشين.. شاب يقتل شقيقه ويصيب 2 من عائلته بطلق ناري

لقى مقاول مصرعه على يد شقيقه المقاول وأصيب 2 آخرين من عائلته بسبب خلافات على الميراث بالبدرشين، تم نقل الجثمان والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الجريمة

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث يفيد فيه تلقيه بلاغا من مستشفى البدرشين المركزى بوصول «ياسر.ع» 45 عاما، متوفى بطلق نارى بالرأس، وإصابة «مصطفى.ع»، 79 عاما، بطلق ناري بالساق، و«محمد.ع» 11 عاما، طالب، بطلق ناري أعلى الكتف، على الفور انتقل المقدم محمد طبلية رئيس مباحث البدرشين والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة، وبالانتقال والفحص تبين قيام «محمد» 55 عاما، مقاول شقيق المتوفى، بالتشاجر مع المتوفى والثاني بسبب خلافات على الميراث أثناء تواجدهم بمنطقة الجبانات بأبو رجوان بدائرة المركز، ما أدى إلى قيامه بإطلاق أعيرة نارية بطبنجة بحوزته ادت إلى وفاة شقيقه وإصابة الثاني والثالث أثناء تواجدهما بالمكان، ألقى القبض عليه وتم ضبط السلاح المستخدم، وبمواجهته أمام اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث اعترف بارتكابه الواقعة بسبب خلاف على الميراث.

حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات

تم نقل المتوفى والمصابين إلى مستشفى البدرشين ، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبوالنصر مساعد الوزير لأمن الجيزة للنيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن ، كما أمرت بحبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيقات.