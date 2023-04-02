محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير سور وبوابات الممشى السياحي

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، خلال جولته الميدانية سير العمل في مشروع تطوير سور وبوابات الممشى السياحي، ومعدلات الموقف التنفيذي حتى الآن، مشيرا إلى قرب الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الأولى من الممشى السياحي.

أماكن جلوس للمواطنين

وأوضح اللواء عادل الغضبان، أن أعمال تطوير الممشى السياحي تشمل إقامة أماكن جلوس للمواطنين ومسطحات خضراء، وأعمدة إضاءة تحمل الطابع الديكوري التراثي، كما أن المشروع يشمل تطوير السور والبوابات بطابع تراثي ملكي بجانب عمل كراسي للجلوس تحمل ذات الطابع التراثي.

عمل سياحي يليق بمدخل إفريقيا

وشدد محافظ بورسعيد على تنفيذ الأعمال على أعلى مستوى، ومراعاة التوزيع الأمثل للمسطحات الخضراء ومقاعد الجلوس والأعمدة الديكورية والتحف الفنية، مع أهمية التخطيط الدقيق للمساحات والمسافات والاهتمام بالتنظيم المروري لمنع الازدحام، لافتا إلى أنه سيتم تنفيذ عمل سياحي يليق بمدخل إفريقيا الشمالية ويعيد لبورسعيد تاريخها وحضارتها، موجها بتكثيف معدلات العمل لسرعة الانتهاء من تطوير الممشى في أقرب وقت.