«الزراعة» ترفع درجة الاستعداد لمكافحة الجراد الصحراوي: الوضع آمن في مصر

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، رفع درجة الاستعداد واتخاذ الإجراءات الاستباقية لمكافحة الجراد الصحراوي في المناطق الحدودية في جنوب البلاد على الحدود الشرقية، والذي ينشط عادة عقب فصل الشتاء وسقوط الأمطار، وقدوم فصل الربيع وارتفاع درجات الحرارة وفقس البيض في دول الجوار التي تعتبر موئلا لنشاط الجراد طوال العام.

وأكد الدكتور أحمد رزق رئيس الادارة المركزية لمكافحة الآفات، أنه مع بدء ارتفاع درجات الحرارة، تقوم فرق المكافحة بالمسح والاستكشاف في جميع المناطق الحدودية مع السودان وليبيا بشكل يومي لرصد أي نشاط لأسراب الجراد وتتبع أية تجمعات قد تظهر خلال المرحلة المقبلة، والتي تشهد ظهور الكساء النباتي الأخضر في سلسلة جبال البحر الأحمر، ومن ثم قد تدخل ناحية وادي النيل.

55 قاعدة رصد ومكافحة للجراد مجهزة

أوضح أن الإدارة تمتلك 55 قاعدة رصد ومكافحة للجراد مجهز منها 13 قاعدة رئيسية و42 قاعدة فرعية تتبع الإدارة العامة للجراد وجميعها مزودة بالعمالة الفنية المدربة وأحتياجاتها من مبيدات ومعدات للمكافحة، فضلا عن لجان لمسح ومكافحة بالمناطق الحدودية بالصحراء الجنوبية الشرقية وساحل البحر الأحمر منتشرة في سفاجا والقصير ومرسى علم والشيخ الشاذلى وحماطة والشلاتين وأبو رماد وحلايب والعلاقى شرق بحيرة ناصر والصحراء الجنوبية الغربية جرف حسين وأبو سمبل وتوشكى وشرق العوينات والواحات البحرية وفى الشمال الغربى سيوة والسلوم حيث ترسل تلك اللجان تقارير المتابعة والتقصي أولا بأول ويتم أصدار تقرير يومي بها.

اللجان تعمل طوال العام لكن في الربيع يتم رفع الاستعداد

أوضح أن اللجان تعمل طوال العام لكن خلال فصل الربيع والذي يشهد موسم التكاثر وفقس بيوض الجراد في المناطق الحدودية، ومن ثم الهجرة ناحية الأغطية النباتية ناحية الجزيرة العربية.

ومن الممكن أن تجنح أسراب ناحية الأراضي المصرية، حيث يتم التعامل معها على الفور من خلال تلك اللجان، والتنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة في هذا الأمر، ومن خلال تعاون مستمر مع منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» ووزارات الزراعة في الدول المجاورة، مؤكدا أن الوضع حاليا هادئ ولم يرصد أي أسراب داخل الحدود المصرية.