تعرف على دعاء دخول المقابر.. « اللهم تقبل حسناتهم»

يتردد الكثير من الأشخاص على المقابر لزيارة أسرهم وأحبائهم الذين رحلوا عنهم، ويرددون لهم الأدعية بنية تخفيف حسابهم، راجين أن يبدل الله سيئاتهم حسنات، ولكن قد لا يعلم البعض دعاء دخول المقابر.

دعاء دخول المقابر

ويعد دعاء دخول المقابر من الأدعية التي لم يرد لها صيغة محددة، وهناك أكثر من دعاء يمكن أن يستعين به المسلم عن دخول المقابر، ومنها «السلام عليكم أهلَ الدِّيارِ، من المؤمنين والمسلمين، وإنَّا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل اللهَ لنا ولكم العافيةَ».

- «اللهم كفّر سيّئاتهم، اللهم تقبل حسناتهم، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم».

تعرف على دعاء دخول المقابر

وهناك أيضًا دعاء دخول المقابر المتعارف عليه والشائع، وهو «اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِه فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ».

ويوجد دعاء لدخول المقابر يقال عند زيارة أحد الأقارب، وهو «السلام عليكم دارَ قومٍ مؤمنين، وأتاكم ما تُوعدون غدًا مُؤجَّلون، وإنَّا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهمَّ اغفِرْ لأهلِ بقيعِ الغَرْقدِ، ولم يقل قُتيبة قوله وأتاكم».

«اللهمّ اجزه عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا، اللهمّ إن كان محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيّئاته، اللهمّ أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب، اللهمّ آنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته».