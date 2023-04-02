في اليوم العالمي للتوحد.. إنشاء المرحلة الثانية من مركز مطروح العلاجي

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح له تزامناً مع احتفالات اليوم العالمي للتوحد بدأنا الإنشاء في المرحلة الثانية من مركز العلاجي للتوحد للأطفال في مدينة مرسى مطروح.

المرحلة الثانية بمركز التوحد

اليوم العالمي للتوحد يهتم به العالم بهذا المرض، حسب محافظ مطروح لـ"الوطن"، اليوم الأحد، ومحافظة مطروح تهتم بجميع مرضى التوحد من أبناء مطروح خلال مركز علاج التوحد ورعاية الأطفال الذي أقامته المحافظة بمنطقة كورنيش مرسى مطروح منذ ثلاث سنوات، ويجرى حاليا إنشاء المرحلة الثانية منه للتوسع في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لجميع الأطفال الذين يعانون من التوحد سيتم الانتهاء من جميع الإنشاءات والتجهيزات للمرحلة الثانية خلال الأشهر القليلة القادمة لاستكمال جميع أوجه الرعاية لمصابي التوحد.

رعاية مصابي التوحد

وأضاف محافظ مطروح، أن مركز رعاية مرضى التوحد في محافظة مطروح يضم عددا من الأطباء والإخصائيين النفسيين ومقيد به جميع الأطفال الذين يعانون من مرض التوحد ويتم عمل جلسات رعاية لهم بشكل يومي بالتنسيق بين المركز وأسرهم كما يتم إعداد دورات تدريبية لجميع الإخصائيين الذين يعملون به وذلك لتنميه قدراتهم والارتقاء بجميع مستويات الخدمة العلاجيه داخل المركز.

قاعات علاجية وتنمية مهارات

وأوضح محافظ مطروح أن المركز يضم قاعات علاجية وتعليمية وتدريبية للأطفال كما يوجد به مكتبة وحديقه والعاب لتنميه القدرات والذكاء وتنميه المواهب لاطفال التوحد والاهتمام بهم.