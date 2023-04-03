ضخ كميات من السلع الغذائية بمعرض «أهلا رمضان» في الإسماعيلية

ضخت الغرفة التجارية في الإسماعيلية بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية في المحافظة كميات جديدة من السلع الغذائية المختلفة في معارض اهلا رمضان المختلفة بالمدينة والمراكز.

وتنوعت السلع الغذائية في معرض أهلا رمضان بالاسماعيلية مابين الارز والسكر والزيت باسعار مخفضة عن اسعار المحال التجارية بنسب مختلفة تبدأ من 10% وتصل الي 35% في بعض المناطق السلع.

الغرف التجارية: عروض مستمرة طوال اليوم

وقال المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية في الإسماعيلية أن التجار يعلنون عن بعض العروض علي مدار اليوم علي السلع الغذائية والمنتجات الرمضانية.

واضاف عثمان في تصريحات خاصة للوطن أن العروض تهدف إلي رفع العبء عن المواطنين والبيع بأسعار مخفضة خاصة في شهر رمضان المبارك مشيرا إلي أن المخزون من السلع الأساسية والاستراتيجية يكفي طوال شهر رمضان المبارك.

تخفيضات 40% علي شنطة رمضان

وقال عثمان أن الغرفة التجارية بالتعاون مع مديرية التموين وفرت شنطة رمضان داخل المعرض تضم كميات من الأرز والسكر والزيت باسعار 90 جنيه فقط بدلا من 135 جنيه مما يوفر حوالي 40% من أسعار السلع منفردة.

واضاف عثمان أن الشنطة تحتوي علي على 2 كيلو أرز معبء ممتاز سعر الكيلو 15 جنيها، و2 كيس سكر ممتاز سعر الواحد 15 جنيها، وزجاجة زيت خليط 700 مم بسعر 35 جنيها، مشيرا إلى استمرار توافر شنط رمضان في المعرض.