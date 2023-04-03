القبض على طالب بتهمة قتل زميله في مشاجرة بالسلام

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة بوجود مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول طالب، مقيم دائرة القسم توفي متأثراً بإصابته بجرح طعني نافذ بالصدر، طرف ثان طالب، مقيم بذات الناحية بسبب خلاف بينهما، قام على إثرها الطرف الثاني بالتعدي على المتوفى بالضرب باستخدام سلاح أبيض مطواة نتج عن ذلك إصابته المشار إليها والتي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.