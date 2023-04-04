الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أربعة فلسطينيين من وسط وشمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إنّ قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت بلدة «كفر نعمة» غرب رام الله، بوسط الضفة الغربية، واعتقلت شاب فيما أصيب ثلاثة آخرين بالرصاص في الأطراف السفلية، وجرى نقلهم إلى المُستشفى لتلقي العلاج، مضيفة أنه جرى اعتقال شابين آخرين من «بيت لقيا» غرب رام الله.

اعتقال شاب من بلدة برقين غرب مدينة جنين

وأشارت المصادر إلى أنه جرى اعتقال شاب من بلدة «برقين» غرب مدينة جنين، بشمال الضفة الغربية، لدى مروره بحاجز «الجلمة»، لافتة إلى أن قوات الاحتلال داهمت عدة قرى في محافظة «جنين»، وداهمت منزل أسير مُحرر دون الإبلاغ عن إصابات أو اعتقالات أخرى.