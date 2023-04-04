ترامب يخرج من قاعة المحكمة ويبدأ إجراءات الكفالة

خرج الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من قاعة المحكمة في مانهاتن في نيويورك بعد الانتهاء من الاستماع للائحة الاتهام.

وبحسب ما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية، مساء اليوم، بدأ ترامب بإجراءات الكفالة المالية للإفراج عنه.

وترامب هو أول رئيس أمريكي سابق يواجه اتهامات جنائية، ومن المقرر أن توجه له الاتهامات وتؤخذ بصماته وتلتقط له الصور في محكمة وسط مانهاتن، وقال محاموه إنه سيدفع ببراءته.

من جانبه، ذكر مكتب الرئيس الأمريكي السابق أن الرئيس السابق سيعود بعد محاكمته إلى فلوريدا ويلقي كلمة في مار الاغو الساعة الثانية عشر والربع بتوقيت جرينتش، الأربعاء.

وتتضمن محاكمة ترامب التحقيق حول تسديد مبلغ قدره 130 ألف دولار في العام 2016 لممثلة الأفلام ستورمي دانييلز واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد