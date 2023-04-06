حجر ينهي حياة عامل في سوهاج.. سقط عليه من أعلى «لودر»

لقي عامل في العقد الثاني من العمر، مصرعه، إذ سقط عليه حجرا من أعلى «لودر» خلال عمله في المحجر بمركز أخميم، أدى إلى وفاته في الحال، وجرى نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي لمركز شرطة أخميم بوصول «بشار ا ذ م» 17 عاما، عامل، ويقيم دائرة المركز «جثة هامدة».

سقط عليه حجر من أعلى لودر

وأفاد كل من «أحمد ذ م ع» 63 عامًا، عامل، و«محمد ص ف ا» 27 سنة، سائق، ويقيمان بذات الناحية، أنه خلال عمل المتوفي المذكور رفقة الثاني بمحجر بذات الناحية سقط عليه حجر من أعلى لودر قيادة الثاني ما نتج عنه وفاته، وجرى نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.