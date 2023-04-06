«إكسترا نيوز» تعرض تقريرا عن عالم سمسم: صانع البهجة في ذاكرة المصريين

عرض برنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة اكسترا نيوز، من تقديم الإعلامي باسم طبانة، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «عالم سمسم.. صانع البهجة بذاكرة المصريين».

الكبار أحبوه قبل الصغار

وجاء في التقرير، أن أغنية عالم سمسم ارتبطت في أذهان الكبار قبل الصغار وتعلقوا بها، حيث أصبح هذا البرنامج يشكل واحدا من البرامج الكرتونية التي ظلت تعرض لـ10 سنوات متصلة، وبقيت عالقة في الأذهان حتى بعد توقف عرضه على الشاشة الصغيرة.

المصريون تابعوه على مدار 10 أعوام

برنامج عالم سمسم الذي تابعه المصريون على مدار 10 سنوات كان مرتبطا بشهر رمضان المبارك، فالكل يتذكر شغفه وشوقه للشهر الكريم وعالم سمسم، فقد كان ينتظره الجميع كل عام لتعلم قصة جديدة وفكرة جديدة وسلوكا جديدا.

ويعتبر عالم سمسم برنامج أمريكي في الأصل بعنوان شارع سمسم، وهو سلسلة تلفزيونية تهدف إلى تعليم الأطفال أساسيات التعليم من الأرقام والحروف والرسم والتلوين بطريقة ممتعة ومفيدة عن طريق شخصيات من دمى متحركة، وعُرضت لأول مرة في العاشر من نوفمبر عام 1969 وتم نقل فورمات البرنامج إلى 150 دولة حول العالم، وتم إنتاجه في مصر عام 1997 باستخدام عرائس لها دور أساسي مثل فلفل ونمنم وخوخة وهادي وشادي وغيرهم.