الرئيس السيسي للأسر المنتجة بالأسمرات: أهم حاجة تكونوا بتكسبوا والسكن مناسب

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي أطفال مدينة الأسمرات خلال مشاركته في حفل الإفطار ورحب بهم وسألهم عن أحوالهم.

كما استمع الرئيس السيسي للمشاركين في معرض الأسر المنتجة بمدينة الأسمرات، وسألهم قائلا: «أي أخبار الشغل وفيه مكسب مناسب لكم ولا لا؟.. دي أهم حاجة»، وقالت إحدى المشاركات في المعرض: «إحنا عددنا كبير وكلنا اتعلمنا وأصبحنا قادرين على تدريب فرق جديدة، وقصر الثقافة وفر لنا الخامات اللى اتدربنا عليها».

وتابع الرئيس السيسي: «أهم حاجة يكون السكن الجديد مناسب لكم ومكسبكم مناسب، ولو محتاجين أي حد يطور مهارات العاملين في الأسر المنتجة نوفره لهم فورا، وبنتأكد إن كل حاجة متوفرة ليهم وأي ماكينات ومعدات مطلوبة نوفرها فورا».