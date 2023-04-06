أسماء المساجد المسموح الاعتكاف فيها بالغربية.. مشرف بكل جامع

يتطلع المواطنون بمحافظة الغربية، مع انتصاف شهر رمضان المبارك، إلى معرفة أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في الغربية، والتي أعلنت عنها مديرية الأوقاف بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة.

أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في الغربية

واعلنت مديرية الأوقاف بالغربية، عن أسماء المساجد المسموح بالاعتكاف بها في الغربية، خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك 2023، وعددها 813 مسجدا، موزعين على مختلف مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، وأنه تم تجهيز تلك المساجد لاستقبال المعتكفين، حيث يتواجد مشرفا من قبل أئمة الأوقاف على الاعتكاف داخل كل مسجد.

مساجد مسموح بها الاعتكاف في الغربية

وكشف مسؤول في مديرية الأوقاف بالغربية، أن أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في الغربية تم الإعلان عنها، وأنه تم اختيار المساجد بحيث تشمل كافة المدن والمراكز وقرى المحافظة، وتعيين مشرف من الأئمة بالأوقاف.

وللاطلاع على أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في الغربية.