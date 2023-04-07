أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف 2023 في الإسكندرية.. 282 مسجدا 

أعلنت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف 2023 في الإسكندرية، البالغ عددها 282 مسجدا، تتصدرهم إدارة شرق بعدد 67 مسجدا من إجمالي المساجد المخصصة بنسبة 24%، ما يعد رقم قياسي في أعداد المساجد مقارنة بالسنوات الماضية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

ماذا يعني الاعتكاف

أكدت مديرية أوقاف الإسكندرية، أن الاعتكاف فى العشر الأواخر من رمضان سنة مؤكدة عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وأن الوزارة حريصة أشد الحرص على إحياء سنته، مشددين أنه فى الوقت ذاته، يجب أن يعلم الجميع أن ثواب العمل والإنتاج وقضاء حوائج الناس وتحقيق فروض الكفايات من إطعام الجائع، وكساء العاري ومداواة المريض، وتحقيق الكفاية التى لا تقوم الأوطان إلا بها، وبخاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة لمجتمعنا لا يقل عن ثواب الاعتكاف.

خريطة المساجد المسموح بها الاعتكاف 2023 في الإسكندرية

وترصد «الوطن» خريطة المساجد المسموح بها الاعتكاف 2023 في الإسكندرية حسب الإدارات بينما يتوفر أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف 2023 في الإسكندرية خلال مجموعة من الصور الرسمية للإعلان عنها وهي كالتالي:

- إدارة الجمرك: 13 مسجدا من المساجد المسموح بها الاعتكاف في الإسكندرية.

- إدارة الرمل: 21 مسجدا من المساجد المسموح بها الاعتكاف في الإسكندرية.

- إدارة الدخيلة والعجمي: 19 مسجدا من المساجد المسموح بها الاعتكاف في الإسكندرية.

- إدارة المنتزه: 36 مسجدا من المساجد المسموح بها الاعتكاف في الإسكندرية.

- إدارة برج العرب: 16 مسجدا من المساجد المسموح بها الاعتكاف في الإسكندرية.

- إدارة شرق : 67 مسجدا من المساجد المسموح بها الاعتكاف في الإسكندرية.

- إدارة العامرية اول: 35 مسجدا من المساجد المسموح بها الاعتكاف في الإسكندرية.

- إدارة العامرية ثان: 25 مسجدا من المساجد المسموح بها الاعتكاف في الإسكندرية.

- إدارة غرب: 10 مساجد من المساجد المسموح بها الاعتكاف في الإسكندرية.

- إدارة محرم بك: 32 مسجدا من المساجد المسموح بها الاعتكاف في الإسكندرية.

- إدارة وسط: 8 مساجد من المساجد المسموح بها الاعتكاف في الإسكندرية.

محاذير قبل السماح بإقامة الاعتكاف في الإسكندرية

وشدد وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية، على أنه لن يسمح بإقامة سنة الإعتكاف فى أى مسجد أو زاوية بخلاف هذا العدد الذى تم اعتماده من الوزارة وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية فورا مع من يخالف تلك التعليمات.