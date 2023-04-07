أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في محافظة المنوفية.. 374 مسجدا

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة المنوفية، أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في محافظة المنوفية، التي تشمل عدد كبير من المساجد يبلغ عددها 374 مسجدا في جميع مراكز ومدن المحافظة، بعد موافقة الوزارة على هذه المساجد، وإرسال الأسماء بالمشرف على الاعتكاف من أئمة ومشايخ وزارة الأوقاف المصرية.

أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في محافظة المنوفية

أكدت مديرية الأوقاف في بيان لها، أن الاعتكاف سنة مؤكدة ثابتة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان، موضحة أنه على من يرغب في الاعتكاف في المساجد المسموح بها الاعتكاف في محافظة المنوفية، عليه تسجيل اسمه لدى إمام المسجد، على أن تكون الأولوية لرواد المسجد، وأبناء المنطقة والحي المحيط بالمسجد.

المساجد المسموح بها الاعتكاف في محافظة المنوفية

وتابعت مديرية الأوقاف، أن أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في محافظة المنوفية هي المساجد التالية:

1 الجمال سرس الليان

2 التيه سرس الليان

3 زهران سرس الليان

4 البحري الجديد ميت ربيعه سرس الليان

5 السيدة عائشة الحامول سرس الليان

6 النور الشرايفة كفر شبرا بلولة سرس الليان

7 الشباب شبرا بلولة سرس الليان

8 القبلي شبرا بلولة سرس الليان

9نور المصطفى كفر سنجرج سرس الليان

10 البحري كفر العامرة سرس الليان

11 الغربي العامرة سرس الليان

12 أحمد الكومي الكوم الحمر سرس الليان

13 الرحمة زنارة تلا

14 السالم زنارة تلا

15 العمرى زنارة تلا

16 عباده الغنيمي بابل تلا

17أبو حشيش كفر صناديد تلا

18 البحري كفر قرشوم تلا

19 عبيد كوم الشيخ عبيد تلا

20 الشرقي كفر العرب تلا

21 عمر ابن الخطاب زنارة تلا

22 سيدي خالد طوخ دلكا تلا

23 أبو شوشة طوخ دلكا تلا

24 الدكروري طوخ دلكا تلا

25 الرحمة عزبة العالمية تلا

26 حسن عامر ميت الكرام تلا

27 أولاد سويد جدام تلا

28 الصفا شبرا بتوش تلا

29 البحري صفط تلا

30 الكومية كفر الشرفا تلا

31 الفتح كفر العلوى تلا

32 الرحمة الكمايشة تلا

33 عمر بن الخطاب بمم تلا

34 سيدي مسعود زنارة تلا

35 أبو عبية زاوية بمم تلا

36 سيف الدين البندارية تلا

37 البنا كفر شحاتة تلا

38 العمرى عزبة الطوخي تلا

39 البدوي قشطوخ تلا

40 الرحمن الجديد كمشيش تلا

41 نصير كفر ميت أبو الكوم تلا

42 داود زرقان تلا

43 اللمعي تلا

44 عز الدين تلا

45 السادات تلا

46 أبو سعده تلا

47 الطبليهي كفر طبلوها تلا

48 الفارسي كفر طبلوها تلا

49 القبلي كفر طبلوها تلا

50 الغربي بروى تلا

51 السالم عزبة الحطيم تلا

52 الرحمة عزبة عبدالله تلا

53 النور منشاة السالم تلا

54 أبو بكر منشاة السالم تلا

55 سيدي حسان طنوب تلا

56 النجارين طنوب تلا

57 البحري عزبة النجارين تلا

58 الرحمن الشرقي كوم مازن تلا

59 السالم المقابر كوم مازن تلا

60 األزهر كفر ربيع تلا

61 الرحمن البحري كفر ربيع تلا

62 الكبير كفر ربيع تلا

63 التقوى السادات

64 الرحمة السادات

65 الكبير السادات

66 التوحيد السادات

67 الفاروق السادات

68 النور السادات

69 الهداية السادات

70 السلام السادات

71 الاخلاص السادات

72 الرحمن السادات

73 العزيز السادات

74 علي بن ابي طالب السادات

75 تبارك السادات

76 التوبه السادات

77 الهادي السادات

78 الفتح السادات السادات

79 المغفرة السادات السادات

80 الكبير كفر داود السادات

81 الفتح كفر داود السادات

82 النور كفر داود السادات

83 الرضوان كفر داود السادات

84 الايمان كفر داود السادات

85 الرحمة كفر داود السادات

86 الزاوية كفر داود السادات

87 الشرقي الطرانة السادات

88 البحري الطرانة السادات

89 التوحيد الطرانة السادات

90 الغربي الاخماس السادات

91 الشرقي الاخماس السادات

92 الايمان الاخماس شرق السادات

93 النور الاخماس السادات

94 الكبير الخطاطبة البلد السادات

95 سيدي عبد الرحمن الخطاطبة البلد السادات

96 الرحمن )الجديد( الخطاطبة البلد السادات

97 المزلقان الخطاطبة المحطة السادات

98 نور الاسلام )أبو غنيمة( الخطاطبة المحطة السادات

99 الاوقف الخطاطبة المحطة السادات

100 البرج الخطاطبة المحطة السادات

101 السالم الخطاطبة المحطة السادات

102 الرحمة )المقابر( أبو نشابة السادات

103 الكبير أبو نشابة السادات

104 اإلصالح الزراعي أبو نشابة السادات

105 الساحل القديم أبو نشابة السادات

106 عباد الرحمن أبو نشابة السادات

107 السالم المفارق السادات

108 الصفا )مصطفى يونس( المفارق السادات

109 المصطفى الجزار بحري السادات

110 عباد الرحمن التجارة السادات

111 الفتاح التجارة م. النور السادات

112 الشهيد رضا والي الباجور الباجور

113 الشاهين بهناي الباجور

114 سيدي يوسف تلوانه الباجور

115 الروضة المحمدي الباجور الباجور

116 البحري كفر الباجور الباجور

117 العفيفي أبو يوسف ميت عفيف الباجور

118 الكبير ميت عفيف الباجور

كشف المساجد المسموح بالاعتكاف فيها بالمنوفية

وجاءت القائمة الكاملة بأسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في محافظة المنوفية وفق ما أعلنته مديرية الأوقاف في محافظة المنوفية، وفق الكشوف التالية: