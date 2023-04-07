أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في محافظة المنوفية.. 374 مسجدا
كتب:
إبراهيم الديهي
03:38 ص | الجمعة 07 أبريل 2023
مساجد الاعتكاف في المنوفية
أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة المنوفية، أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في محافظة المنوفية، التي تشمل عدد كبير من المساجد يبلغ عددها 374 مسجدا في جميع مراكز ومدن المحافظة، بعد موافقة الوزارة على هذه المساجد، وإرسال الأسماء بالمشرف على الاعتكاف من أئمة ومشايخ وزارة الأوقاف المصرية.
أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في محافظة المنوفية
أكدت مديرية الأوقاف في بيان لها، أن الاعتكاف سنة مؤكدة ثابتة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان، موضحة أنه على من يرغب في الاعتكاف في المساجد المسموح بها الاعتكاف في محافظة المنوفية، عليه تسجيل اسمه لدى إمام المسجد، على أن تكون الأولوية لرواد المسجد، وأبناء المنطقة والحي المحيط بالمسجد.
المساجد المسموح بها الاعتكاف في محافظة المنوفية
وتابعت مديرية الأوقاف، أن أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في محافظة المنوفية هي المساجد التالية:
1 الجمال سرس الليان
2 التيه سرس الليان
3 زهران سرس الليان
4 البحري الجديد ميت ربيعه سرس الليان
5 السيدة عائشة الحامول سرس الليان
6 النور الشرايفة كفر شبرا بلولة سرس الليان
7 الشباب شبرا بلولة سرس الليان
8 القبلي شبرا بلولة سرس الليان
9نور المصطفى كفر سنجرج سرس الليان
10 البحري كفر العامرة سرس الليان
11 الغربي العامرة سرس الليان
12 أحمد الكومي الكوم الحمر سرس الليان
13 الرحمة زنارة تلا
14 السالم زنارة تلا
15 العمرى زنارة تلا
16 عباده الغنيمي بابل تلا
17أبو حشيش كفر صناديد تلا
18 البحري كفر قرشوم تلا
19 عبيد كوم الشيخ عبيد تلا
20 الشرقي كفر العرب تلا
21 عمر ابن الخطاب زنارة تلا
22 سيدي خالد طوخ دلكا تلا
23 أبو شوشة طوخ دلكا تلا
24 الدكروري طوخ دلكا تلا
25 الرحمة عزبة العالمية تلا
26 حسن عامر ميت الكرام تلا
27 أولاد سويد جدام تلا
28 الصفا شبرا بتوش تلا
29 البحري صفط تلا
30 الكومية كفر الشرفا تلا
31 الفتح كفر العلوى تلا
32 الرحمة الكمايشة تلا
33 عمر بن الخطاب بمم تلا
34 سيدي مسعود زنارة تلا
35 أبو عبية زاوية بمم تلا
36 سيف الدين البندارية تلا
37 البنا كفر شحاتة تلا
38 العمرى عزبة الطوخي تلا
39 البدوي قشطوخ تلا
40 الرحمن الجديد كمشيش تلا
41 نصير كفر ميت أبو الكوم تلا
42 داود زرقان تلا
43 اللمعي تلا
44 عز الدين تلا
45 السادات تلا
46 أبو سعده تلا
47 الطبليهي كفر طبلوها تلا
48 الفارسي كفر طبلوها تلا
49 القبلي كفر طبلوها تلا
50 الغربي بروى تلا
51 السالم عزبة الحطيم تلا
52 الرحمة عزبة عبدالله تلا
53 النور منشاة السالم تلا
54 أبو بكر منشاة السالم تلا
55 سيدي حسان طنوب تلا
56 النجارين طنوب تلا
57 البحري عزبة النجارين تلا
58 الرحمن الشرقي كوم مازن تلا
59 السالم المقابر كوم مازن تلا
60 األزهر كفر ربيع تلا
61 الرحمن البحري كفر ربيع تلا
62 الكبير كفر ربيع تلا
63 التقوى السادات
64 الرحمة السادات
65 الكبير السادات
66 التوحيد السادات
67 الفاروق السادات
68 النور السادات
69 الهداية السادات
70 السلام السادات
71 الاخلاص السادات
72 الرحمن السادات
73 العزيز السادات
74 علي بن ابي طالب السادات
75 تبارك السادات
76 التوبه السادات
77 الهادي السادات
78 الفتح السادات السادات
79 المغفرة السادات السادات
80 الكبير كفر داود السادات
81 الفتح كفر داود السادات
82 النور كفر داود السادات
83 الرضوان كفر داود السادات
84 الايمان كفر داود السادات
85 الرحمة كفر داود السادات
86 الزاوية كفر داود السادات
87 الشرقي الطرانة السادات
88 البحري الطرانة السادات
89 التوحيد الطرانة السادات
90 الغربي الاخماس السادات
91 الشرقي الاخماس السادات
92 الايمان الاخماس شرق السادات
93 النور الاخماس السادات
94 الكبير الخطاطبة البلد السادات
95 سيدي عبد الرحمن الخطاطبة البلد السادات
96 الرحمن )الجديد( الخطاطبة البلد السادات
97 المزلقان الخطاطبة المحطة السادات
98 نور الاسلام )أبو غنيمة( الخطاطبة المحطة السادات
99 الاوقف الخطاطبة المحطة السادات
100 البرج الخطاطبة المحطة السادات
101 السالم الخطاطبة المحطة السادات
102 الرحمة )المقابر( أبو نشابة السادات
103 الكبير أبو نشابة السادات
104 اإلصالح الزراعي أبو نشابة السادات
105 الساحل القديم أبو نشابة السادات
106 عباد الرحمن أبو نشابة السادات
107 السالم المفارق السادات
108 الصفا )مصطفى يونس( المفارق السادات
109 المصطفى الجزار بحري السادات
110 عباد الرحمن التجارة السادات
111 الفتاح التجارة م. النور السادات
112 الشهيد رضا والي الباجور الباجور
113 الشاهين بهناي الباجور
114 سيدي يوسف تلوانه الباجور
115 الروضة المحمدي الباجور الباجور
116 البحري كفر الباجور الباجور
117 العفيفي أبو يوسف ميت عفيف الباجور
118 الكبير ميت عفيف الباجور
كشف المساجد المسموح بالاعتكاف فيها بالمنوفية
وجاءت القائمة الكاملة بأسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في محافظة المنوفية وفق ما أعلنته مديرية الأوقاف في محافظة المنوفية، وفق الكشوف التالية: