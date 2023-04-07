رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

وظائف شاغرة بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.. اعرف التفاصيل

كتب:

كريم روماني
10:52 ص | الجمعة 07 أبريل 2023
وظائف جديدة - صورة أرشيفية

وظائف جديدة - صورة أرشيفية

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية، عن عدد من الوظائف القيادية الشاغرة بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، التابع لوزارة النقل، والتي من المقرر أن ينتهي التقديم لها 7 مايو المقبل 2023.

الوظائف القيادية الشاغرة بجهاز تنظيم النقل البري

1- مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية، وتقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الإدارة العامة للشئون المالية بالإدارة المركزية للشئون المالية، وتتطلب المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية والقدرة على استخدام الحاسب الآلي واجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة.

2- مدير عام الإدارة العامة للمراقبة المالية على النقل البري للركاب والبضائع، وتشترط قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول أو قضاء مدة كلية مقدارها 17 عام على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

3-مدير عام الإدارة العامة لتراخيص خدمات النقل البري للركاب بين المدن.

4- مدير عام الإدارة العامة لتراخيص خدمات النقل البري للركاب داخل المدن.

5- مدير عام الإدارة العامة لمتابعة عقود الخدمات.

6- مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، وتقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالإدارة المركزية لتطوير الأعمال وتختص هذه الوظيفة بوضع الإطار العام لخطة نظم المعلومات والتحول الرقمي في ضوء استراتيجية الدولة للتحول الرقمي بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

المستندات المطلوبة:

- أصل + 6 صور تتضمن «طلب شغل وظيفة – بيان حالة وظيفية – شهادة قانونية بعدم توقيع جزاءات وعدم الإحالة إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية – صورة البطاقة الشخصية – صور تقارير الكفاية لأخر 3 سنوات – 8 صور شخصية حديثة مقاس 4×6– بيان أبرز الإنجازات – بيان مقترحات التطوير للوظيفة المتقدم لها – شهادة ميلاد كمبيوتر – صحيفة الحالة الجنائية».

 

اقرأ المزيد:

وزير النقل يتابع آخر مستجدات تفعيل جهاز تنظيم النقل البري

السيسي يصدر قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

غدا.. النواب يناقش مشروع قانون بإنشاء جهاز لتنظيم النقل البري

البرلمان يوافق على اختصاصات جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

البرلمان يحدد آلية تشكيل جهاز تنظيم النقل البري
كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.