وظائف شاغرة بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.. اعرف التفاصيل

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية، عن عدد من الوظائف القيادية الشاغرة بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، التابع لوزارة النقل، والتي من المقرر أن ينتهي التقديم لها 7 مايو المقبل 2023.

الوظائف القيادية الشاغرة بجهاز تنظيم النقل البري

1- مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية، وتقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الإدارة العامة للشئون المالية بالإدارة المركزية للشئون المالية، وتتطلب المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية والقدرة على استخدام الحاسب الآلي واجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة.

2- مدير عام الإدارة العامة للمراقبة المالية على النقل البري للركاب والبضائع، وتشترط قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول أو قضاء مدة كلية مقدارها 17 عام على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

3-مدير عام الإدارة العامة لتراخيص خدمات النقل البري للركاب بين المدن.

4- مدير عام الإدارة العامة لتراخيص خدمات النقل البري للركاب داخل المدن.

5- مدير عام الإدارة العامة لمتابعة عقود الخدمات.

6- مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، وتقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالإدارة المركزية لتطوير الأعمال وتختص هذه الوظيفة بوضع الإطار العام لخطة نظم المعلومات والتحول الرقمي في ضوء استراتيجية الدولة للتحول الرقمي بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

المستندات المطلوبة:

- أصل + 6 صور تتضمن «طلب شغل وظيفة – بيان حالة وظيفية – شهادة قانونية بعدم توقيع جزاءات وعدم الإحالة إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية – صورة البطاقة الشخصية – صور تقارير الكفاية لأخر 3 سنوات – 8 صور شخصية حديثة مقاس 4×6– بيان أبرز الإنجازات – بيان مقترحات التطوير للوظيفة المتقدم لها – شهادة ميلاد كمبيوتر – صحيفة الحالة الجنائية».