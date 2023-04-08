أسماء المكرمين من حفظة القرآن الكريم بنادي كفر الشيخ الرياضي

كرمت لجنة المرأة بنادي كفر الشيخ الرياضي، بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم السبت، برئاسة رجاء راغب، رئيس لجنة المرأة بالنادي الرياضي، حفظة القرآن الكريم، وذلك بساحة النادي الصغرى بحضور أولياء أمور المشاركين في المسابقة.

أسماء الفائزين بالقرآن الكريم كاملاً

وجاءت أسماء الفائزين في مسابقة القرآن الكريم كاملاً، كالتالي:

- محمود إبراهيم زكريا الفخراني.

- ملك إبراهيم زكريا الفخراني.

- شهد محمد فوزي عبد لله.

- ياسر مصطفى علي.

- وهبة منصور عبد الله.

مسابقة نصف القرآن

بينما فاز في مسابقة نصف القرآن الكريم، الأسماء التالية:

- حبيبة فتحي درويش.

- مني سامي الحمراوي.

- محمد سامي الحمراوي.

- جنا أحمد يوسف.

- محمود محمد فوزي علي سليمان.

- سلمي محمد فوزي عبد الله.

- ريناد جبر مسعود.

-عبدالله محمد الشهاوي.

مسابقة ثلث القرآن

بينما فاز في مسابقة ثلث القرآن كلا من:

- ريناد محمد المنسي.

- حسناء أحمد يوسف.

- إيمان أيمن أبو شعيشع.

- جنى أشرف علي.

- ساندي أشرف علي.

- جنا حسام كساب.

- مريم حسام كساب.

- مروة إبراهيم زكريا الفخراني.

- لارا أحمد حسين الغايش.

- ريماس هاني صلاح.

- عبدالحميد محمد موسى.

- سمية سعد إبراهيم.

- نورين جبر مسعود.

- فريدة أحمد محمود حامد.

- عمار ياسر القطان.

مسابقة خمسة أجزاء

كما فاز في مسابقة خمسة أجزاء للقرآن الكريم، كلا من:

- يوسف محمد المنسي.

- محمود محمد المنسي.

- محمد أيمن أبو شعيشع.

- أنس محمد عاطف عبد الله.

- آدم محمد عاطف عبد الله.

- فاطمة عماد داهش.

- فريدة عبد الحميد نظمي.

- أحمد محمد فوزي علي.

- رقية محمد فوزي علي.

- إيهاب محمد فوزي عبد الله.

- سلمى محمد موسى عبد الله.

مسابقة أجزاء صغيرة

كما فاز في مسابقة الأجزاء الصغيرة كلا من:

- مروان مجدي الزواوي.

- يوسف أحمد يوسف.

- إياد مصطفى أنور.

- جودي مصطفى أنور.

- معتز أيمن أبو شعيشع.

- أحمد يوسف عبد الجواد.

- حسام رمضان قمر الدولة.

- حنين رمضان قمر الدولو.

- ريتاج أيمن عبد المعطي.

- مريم محمود عبد الحنان.

- منة محمود عبد الحنان.

- محمد محمود عبد الحنان.

- إياد محمد قطب.

- أحمد محمد قطب.

- آلاء مصطفى عبد الحنان.

- إيمان مصطفى عبد الحنان.

- محمد يوسف محمد حامد.

- رودينا أسامة السعيد.

- أسر أحمد محمد صبرة.

- كريم أحمد اللواتي.

- محمد هاني متولي.

- أسيل هاني متولي.

- أحمد هاني متولي.

- عبد الله عماد داهش.

- رقية عبد الحميد نظمي.

- ريتاج أحمد السيد.

- محمد أحمد السيد.

- أفنان أحمد محمود.

- لوجينا هاني صلاح.

- البراء محمد فوزي عبد الله.

- السيد حسام كساب.

- علياء ياسر القطان.

- هبة علي غانم سعيد.

- شيماء إبراهيم الدسوق.

- رحمة هاني جمال سعيد.

- صفاء إبراهيم قطب.

- سناء فتحي السعيد.

- رودي محمد بدر هلال.

- نوراي محمد بدر هلال.

- كندا محمد ناجي.

- تاليا أحمد بكر.

- عائشة محمد مجدي المغازي،.

- علي محمد مجدي المغازي.

- علي محمد مجدي المغازي

- عبد الرحمن أيمن حرويس

- رودينا إيهاب محمد طه

- يوسف إيهاب محمد طه

- سمية حسام جمال غلاب

- لينا سعد إبراهيم

- آية خالد زهدي

- يوسف أحمد محمد صبرة

- آدم علاء القاضي

- كارما علاء القاضي

- عمر أحمد محمود حامد.

وفي مسابقة قصار السور جاءت الأسماء، كالتالي:

- آسر عمار مكاوي

- لورين عمار مكاوي

- محمد صالح غالي

- جوري أحمد السيد

- كارما مجدي الزواوي

- لارين أحمد حسن الغايش

- لوسيندا أحمد حسين الغايش

- ياسين محمد السيد الجندي

- نهاد فتحي علي السعيد

- جومانا يوسف سعد الشاذلي

- سجدة محمد عبد الرحمن سعيد

- شروق علاء إبراهيم

- هناء محمد شعيب

أمة الله أحمد السيد

- براء سمير حسني عيد

- ورؤى محمد حامد

- محمد أحمد يوسف

- كمال أحمد يوسف

يذكر أن المسابقة قد أجريت تحت إشراف، الدكتور أحمد محمود الجبالي، أستاذ ورئيس قسم البلاغة والنقد، بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات كفر الشيخ، جامعة الأزهر، ورضا مصطفى الجندي، مدير إدارة بالأوقاف، ومحمد محمود المهدي، واعظ عام بلجنة الوعظ، الدكتور ياسر القطان، الدكتور بكلية التربية بجامعة كفر الشيخ.

جاء هذا التكريم بحضور عبد الحميد مصطفى، رئيس مجلس إدارة نادي كفر الشيخ الرياضي بكفر الشيخ، ويوسف الشافعي، نائب رئيس مجلس الإدارة، ومحمد بدر، أمين الصندوق بالنادي، والدكتور محمد خيري، عضو مجلس إدارة النادي، ومجدي الزاوي، عضو مجلس إدارة النادي، وأحمد مصطفى، المدير التنفيذي للنادي، والنائبة هدى الطنباري، عضو مجلس النواب.