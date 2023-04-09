كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ تحتفل بأحد الشعانين «صور»

احتفلت كنائس جنوب سيناء بأحد الشعانين وسط مشاركة كبيرة من الأقباط من أهالي محافظة جنوب سيناء وعدد من السياح، توافد للمئات من الأقباط علي الكنائس منذ الصباح مرتدين حلي مصنوع من سعف النخيل واغصان الزيتون.

يقول الأب مينا كاهن كنيسة موسي النبي ومارمقس بطور سيناء إن الصلاة بدأت في الصباح بحضور كل أبناء السيد المسيح موضحا أنه أقيم في الكنيسة احتفالا للأطفال بدخول السيد المسيح أورشليم.

كاتدرائية السمائيين

في مدينة شرم الشيخ احتفلت كنيسة السمائيين بأحد الشعانين بصورة مختلفة حيث جرى تجسيد موكب دخول السيد المسيح عليه السلام إلي أورشليم وسك ترحاب من أبناء المدينة.

وقام أحد الرهبان بركوب الحمار بحضور مئات المواطنين والسياح للمشاركة وتجسيد موكب دخول السيد المسيح إلي أورشليم وترحاب أهالي المدينة وعبروا عن فرحتهم باستخدام سعف النخيل وأغصان الزيتون.

تهنئه المحافظ

قدم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء التهنئة إلى الأنبا أبوللو اسقف سيناء الجنوبية وكل المسيحيين علي أرض جنوب سيناء بمناسبة أحد الشعانين، وقال إن مصر بلد التآخي والمواطنة ولا فرق بين مسلم ومسيحي فالكل أبناء مصر.