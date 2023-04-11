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«تنظيم الاتصالات» يمنح 250 ميجا نت و25 دقيقة مكالمات هدية اليوم بهذا الكود

كتب:

أسماء زايد
11:26 ص | الثلاثاء 11 أبريل 2023
مكالمة .. أرشيفية

مكالمة .. أرشيفية

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، أنّ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أتاح دقائق وإنترنت «ببلاش» اليوم عند طلب كود #5*155* احتفالا باليوبيل الفضي لإنشاء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأنشئ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بموجب القانون رقم 10 لسنة 2003، وهو المسؤول عن خلق بيئة منافسة بين مشغلي خدمات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، وتقديم خدمات الاتصالات بكفاءة في مصر.

ويعمل جهاز تنظيم الاتصالات، على وضع القواعد والخطط لإدارة سوق الاتصالات، وتنظيم علاقات مشغلي الخدمات والمواطنين، فضلا عن منح تراخيص تشغيل خدمات الاتصالات، ومراقبة السوق للتأكد من جودة الخدمة وحفظ حقوق المستخدمين وضمان المنافسة العادلة، فضلاً عن تحديد معايير الجودة، وحل النزاعات بين مشغلي خدمات المحمول وبعضهم، أو المشغلين والمواطنين.

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بقلم أسماء زايد