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الحكومة: ارتفاع قيمة صادرات مصر إلى اليونان بنسبة 223.5% خلال عام

كتب:

أسماء زايد
12:57 م | الثلاثاء 11 أبريل 2023
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنّ قيمة صادرات مصر إلى اليونان بلغت 228.5 مليون دولار خلال يناير 2023 مقابل 71 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 223.5%.

 

وأوضح المركز عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أنّ نسبة الارتفاع في قيمة صادرات مصر من البصل الطازج وصلت إلى 208.5% بواقع 18.4 مليون دولار خلال يناير 2023، مقابل 6 ملايين دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

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بقلم أسماء زايد